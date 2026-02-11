이 시대에 만나는 고미술 정수 백제금동대향로
국립부여박물관, 전용관 설치
1점 보러 오는 관람객들 북적
오직 1점의 미학이 빛을 발했나.
국립부여박물관이 소장 중인 국보 백제금동대향로 딱 1점을 전시하는 전용관을 지난해 12월 23일 설치한 뒤 한 달 보름이 지났다. 국립중앙박물관이 반가사유상 두 점을 전용관에서 전시하기는 했지만 이처럼 문화유산 1점을 전시하는 것은 국립박물관에서는 처음 있는 시도였다.
그 효과가 나면서 지역 박물관으로서는 이례적으로 관람객이 북적이고 있다. 지난 5일 전시장을 찾았을 때도 관람객이 끊이지 않았다. 신나현 학예연구사는 “1월 14일 기준 한 주의 관람객이 1만2400명으로 전년 같은 기간 대비 96%나 늘었다”고 말했다.
1993년 12월 12일 부여 능산리 절터에서 발굴된 백제금동대향로는 용과 봉황, 신선과 동물, 악기를 연주하는 다섯 연주자 등으로 이뤄진 독창적인 조형으로 백제 문화와 금속 공예의 정수를 보여준다. 박물관 측은 향로의 예술적·사상적 의미를 조명하기 위해 5년간의 준비 끝에 전용 전시 공간을 마련했다. 77평 규모 타원형의 공간 개념을 바탕으로 벽체와 모서리를 곡선으로 구성해 우아함을 살렸다. 향로 뚜껑 위에 표현된 다섯 연주자의 악기 구성을 바탕으로 작곡한 음악이 흐르고, 고대 향료를 현대적으로 조향한 향기가 퍼지는 등 소리와 향도 입혔다. 최근에는 넷플릭스 드라마 ‘이 사랑 통역 되나요?’ 최종화의 마지막 장면에 이 박물관 로비가 등장해 시너지 효과를 내고 있다.
‘케이팝 데몬 헌터스’ 인기에 따른 외국 관광객 방문 증가에 대비해 국·영문 해설서도 발간했다. 한강 작가의 작품을 영문 번역한 데보라 스미스가 번역을 맡아 유려하고 깔끔한 문장이 돋보인다는 평을 듣고 있다.
부여=글·사진 손영옥 미술전문기자
