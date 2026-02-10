‘설엔 상생을’… 삼성·LG·포스코, 협력사 대금 조기지급
삼성, 7300억원 연휴 전 지급
LG, 지역 공헌 활동도 진행
국내 주요 그룹들이 설 명절을 앞두고 협력사에 지급해야 할 각종 대금을 앞당겨 치르기로 했다. 원자재 비용, 임직원 상여금 등 일시적으로 자금 수요가 몰리는 협력사들의 부담을 덜어주려는 취지다.
삼성은 협력사 물품대금 7300억원을 설 연휴 이전에 지급한다고 9일 밝혔다. 삼성전자를 비롯해 삼성물산·삼성바이오로직스·삼성디스플레이 등 주요 관계사들은 2011년부터 물품대금 지급 주기를 월 2회에서 3~4회로 늘려 협력사의 원활한 자금 운영을 지원하고 있다.
삼성은 임직원을 대상으로 전국 특산품과 지역 농가 상품 등을 구입할 수 있는 설 맞이 온라인 장터도 운영한다. 올해는 삼성전자의 스마트공장 구축 지원을 받은 중소기업 53곳이 참여해 67종의 상품을 선보인다. 지난해 설과 추석에 임직원들이 온라인 장터에서 구입한 상품은 총 35억원 규모다.
LG는 LG전자·LG이노텍 등 8개 계열사가 협력사 납품대금 약 6000억원을 조기 지급한다고 밝혔다. LG는 상생협력펀드, 저금리 대출, 직접 대출 등 금융 지원 프로그램을 통해 협력사의 자금 조달을 돕고 있다. LG전자는 총 3000억원 규모의 상생협력펀드를 통해 협력사에 저금리 자금을 지원하고 있으며 매년 400억원대 설비 투자 자금도 무이자 지원한다. LG화학은 전남 여수, 충북 청주, 충남 대산 사업장의 인접 마을에 연탄과 생필품을 기부하고 LG디스플레이는 결연을 맺은 복지시설을 방문하는 등 지역사회 공헌 활동도 함께 진행한다.
포스코는 총 4216억원 규모의 거래대금을 최대 20일 앞당겨 지급한다. 포스코와 포스코플로우는 오는 13일까지 닷새간 총 3300억원을, 포스코이앤씨는 오는 13∼24일 지급 예정이던 대금 916억원을 12일에 전액 현금으로 지불한다. 포스코는 지난해 설과 추석에도 각각 3520억원, 4640억원 규모의 자금을 조기 집행했다. 포스코는 2004년 12월부터 중소기업 납품 대금을, 2017년 11월부터는 중견기업 대금을 현금으로 지급하고 있다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
