“지선 후 재논의”… 與 벌집 만들고 물 건너가는 합당론

거센 반발 가로막혀 사실상 좌초

청와대 부정적 기류가 결정적

캐스팅보터격 한병도 반청 편에

10일 의총서 출구전략 찾을 듯

더불어민주당 정청래 대표와 이언주 최고위원이 9일 최고위원회의에서 대화하고 있다. 이병주 기자

정청래 더불어민주당 대표가 꺼낸 6·3 지방선거 전 조국혁신당과의 합당이 지도부 내부 이견과 당내 반발에 가로막히며 좌초 초읽기에 들어갔다는 평가다. 합당 시기와 절차를 둘러싼 이견이 계파 간 충돌양상으로 번지며 내홍이 심화하자 청와대 기류도 부정적으로 바뀌는 모습이다. 반청(반정청래)계 인사들의 반대 입장이 워낙 완강해 10일 의원총회에서도 합당 카드가 힘을 얻기는 어려울 것이라는 관측이다.



당 안팎에서는 최근 당청 관계 잡음에 따른 청와대 기류 변화가 합당 동력 상실의 결정적 계기로 거론된다. 청와대는 진영 결집을 위한 합당을 오랜 기간 당에 요구해왔으나, 최근 정 대표의 추진 방식에 문제가 있다는 인식인 것으로 알려졌다. 당내 공감대를 형성하지 못한 채 불쑥 이슈를 던져 논란만 키운 형태가 된 탓이다.



이런 상황에서 민주당의 2차 종합 특검 추천에 대한 이재명 대통령의 질책 이슈까지 터지며 정 대표 측 운신의 폭도 줄어들었다. 지선 전 합당에 반대하는 한 의원은 “이미 적기를 놓쳤고, 지금은 선거 준비에 집중해야 할 시점”이라며 “이미 일련의 사건으로 합당 강행 명분도 없어졌다는 게 당내 평가”라고 말했다.



지도부 내부 구도도 녹록지 않다. 전날 비공개 최고위원회의에서 정 대표가 합당 관련 당원 여론조사 실시를 제안했지만 반청계 이언주 최고위원이 강하게 반대했고 한병도 원내대표도 이에 동조했다고 한다. 최고위 내부에서 친청(친정청래)계와 반청계가 팽팽히 맞서는 상황에서 캐스팅보터 격인 한 원내대표가 ‘우려’ 쪽으로 기울며 합당추진 동력이 더욱 약화됐다. 한 여권 관계자는 “청와대 기류까지 감안하면 지도부가 단독으로 밀어붙이기 어려운 구도가 됐다”고 평가했다.



정 대표에 대한 반청계 의원들의 공개 반발도 이어지고 있다. 이건태 의원은 이날 “정 대표는 의사결정이 매우 제한적이고 폐쇄적인 리더십”이라며 “(의원들에게) 합당 추진을 제안하는 데 안 좋은 영향을 미칠 거로 생각한다. 현시점에 추진을 반대한다는 의견을 무시하고 강행하기는 쉽지 않은 구도”라고 지적했다. 친명(친이재명)계 조직인 더민주전국혁신회의도 “합당 제안이 중도층 이탈과 혼선을 키우고 있다”며 재검토를 촉구했다.



정 대표는 10일 의원총회에서 총의를 모은다는 계획이지만 당 일각에선 사실상 출구전략 마련 차원이라는 해석이 나온다. 현재 당내 분위기는 ‘합당 취지에는 공감하지만 숙의를 거쳐 지방선거 이후 추진하자’는 의견이 우세한 상황이다. 조국 혁신당 대표가 마지노선으로 정한 13일까지 반대파를 설득하기엔 물리적 시간도 부족하다.



당내에선 혁신당과 선거연대 체제로 협력한 뒤 지방선거 이후 별도의 통합 논의기구를 만들어 합당을 장기 과제로 재논의하자는 절충안이 나오고 있다. 선거연대를 통해 지선을 위한 공천이나 정책 협력을 먼저 시도하고, 통합 여부는 당원 의견 수렴과 공론화를 거쳐 추후 결정하자는 구상이다.



그러나 합당론을 전격 제안했던 정 대표의 정치적 부담이 막판 변수다. 합당이 무산될 경우 리더십에 타격을 입을 수 있는 상황이어서 당심을 근거로 막판 강행을 타진할 가능성도 완전히 배제할 순 없다는 시각이 있다. 한 친청계 의원은 “출구를 찾는 분위기가 있다. 그러나 마지막 순간까지 변수도 남아 있다”고 말했다.



윤예솔 김혜원 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정청래 더불어민주당 대표가 꺼낸 6·3 지방선거 전 조국혁신당과의 합당이 지도부 내부 이견과 당내 반발에 가로막히며 좌초 초읽기에 들어갔다는 평가다. 합당 시기와 절차를 둘러싼 이견이 계파 간 충돌양상으로 번지며 내홍이 심화하자 청와대 기류도 부정적으로 바뀌는 모습이다. 반청(반정청래)계 인사들의 반대 입장이 워낙 완강해 10일 의원총회에서도 합당 카드가 힘을 얻기는 어려울 것이라는 관측이다.당 안팎에서는 최근 당청 관계 잡음에 따른 청와대 기류 변화가 합당 동력 상실의 결정적 계기로 거론된다. 청와대는 진영 결집을 위한 합당을 오랜 기간 당에 요구해왔으나, 최근 정 대표의 추진 방식에 문제가 있다는 인식인 것으로 알려졌다. 당내 공감대를 형성하지 못한 채 불쑥 이슈를 던져 논란만 키운 형태가 된 탓이다.이런 상황에서 민주당의 2차 종합 특검 추천에 대한 이재명 대통령의 질책 이슈까지 터지며 정 대표 측 운신의 폭도 줄어들었다. 지선 전 합당에 반대하는 한 의원은 “이미 적기를 놓쳤고, 지금은 선거 준비에 집중해야 할 시점”이라며 “이미 일련의 사건으로 합당 강행 명분도 없어졌다는 게 당내 평가”라고 말했다.지도부 내부 구도도 녹록지 않다. 전날 비공개 최고위원회의에서 정 대표가 합당 관련 당원 여론조사 실시를 제안했지만 반청계 이언주 최고위원이 강하게 반대했고 한병도 원내대표도 이에 동조했다고 한다. 최고위 내부에서 친청(친정청래)계와 반청계가 팽팽히 맞서는 상황에서 캐스팅보터 격인 한 원내대표가 ‘우려’ 쪽으로 기울며 합당추진 동력이 더욱 약화됐다. 한 여권 관계자는 “청와대 기류까지 감안하면 지도부가 단독으로 밀어붙이기 어려운 구도가 됐다”고 평가했다.정 대표에 대한 반청계 의원들의 공개 반발도 이어지고 있다. 이건태 의원은 이날 “정 대표는 의사결정이 매우 제한적이고 폐쇄적인 리더십”이라며 “(의원들에게) 합당 추진을 제안하는 데 안 좋은 영향을 미칠 거로 생각한다. 현시점에 추진을 반대한다는 의견을 무시하고 강행하기는 쉽지 않은 구도”라고 지적했다. 친명(친이재명)계 조직인 더민주전국혁신회의도 “합당 제안이 중도층 이탈과 혼선을 키우고 있다”며 재검토를 촉구했다.정 대표는 10일 의원총회에서 총의를 모은다는 계획이지만 당 일각에선 사실상 출구전략 마련 차원이라는 해석이 나온다. 현재 당내 분위기는 ‘합당 취지에는 공감하지만 숙의를 거쳐 지방선거 이후 추진하자’는 의견이 우세한 상황이다. 조국 혁신당 대표가 마지노선으로 정한 13일까지 반대파를 설득하기엔 물리적 시간도 부족하다.당내에선 혁신당과 선거연대 체제로 협력한 뒤 지방선거 이후 별도의 통합 논의기구를 만들어 합당을 장기 과제로 재논의하자는 절충안이 나오고 있다. 선거연대를 통해 지선을 위한 공천이나 정책 협력을 먼저 시도하고, 통합 여부는 당원 의견 수렴과 공론화를 거쳐 추후 결정하자는 구상이다.그러나 합당론을 전격 제안했던 정 대표의 정치적 부담이 막판 변수다. 합당이 무산될 경우 리더십에 타격을 입을 수 있는 상황이어서 당심을 근거로 막판 강행을 타진할 가능성도 완전히 배제할 순 없다는 시각이 있다. 한 친청계 의원은 “출구를 찾는 분위기가 있다. 그러나 마지막 순간까지 변수도 남아 있다”고 말했다.윤예솔 김혜원 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지