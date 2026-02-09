V자 급등락 ‘롤러코스피’… 폭락 받아낸 개인, 오르면 던졌다
널뛰기 장세 누가 만드나
코스피가 하루에 5% 안팎 급등락을 이달 내내 반복하며 ‘롤러코스피’(롤러코스터+코스피) 양상을 보이고 있다. 코스피 7000선 기대와 과열 우려가 팽팽한 상태에서 급등과 급락이 번갈아 가면서 나타난다. 유동성이 넘치는 시장에서 기대감과 가격 부담이 공존하는 가운데 ‘외국인-기관-개인’의 수급 공방이 롤러코스피 흐름을 만드는 것으로 분석된다.
9일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 208.90(4.10%) 오른 5298.04에 마감했다. 지난 5일과 6일 이틀 연속 하락하며 4일 대비 5.25% 떨어진 코스피는 하루 만에 5300포인트에 근접한 수치로 마감했다. 급락 직후 급등이 또다시 등장했다.
혼란한 상황은 이달 첫 거래일인 2일 스타트를 끊었다. 전통적인 ‘매파’(통화량 축소주의자)로 여겨지는 케빈 워시가 미국 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장으로 지명되면서다. 안전자산인 귀금속값 폭락이 코스피에 직격타를 줬다. 그 충격에 274.69포인트(5.26%) 급락한 4949.67로 5000선을 내줬다. 하지만 하락세는 하루 만에 반전했다. 이튿날인 3일엔 전일 대비 338.41포인트(6.84%) 급등한 5288.08에 마감하며 모든 우려를 불식시키는 것처럼 보였다. 코스피는 지난 4일 종가 기준 최고치(5371.10)를 기록했다.
그러다 하루 뒤인 5일 돌연 207.53포인트 뚝 떨어지며 5163.57에 마감했다. 인공지능(AI) 모델 개발사 앤트로픽이 생성형 AI 클로드의 업무용 보조도구 ‘코워크’를 내놓으면서 미국 기술주가 급락한 영향을 받았다. “AI가 소프트웨어 산업을 잠식할 것”이라는 우려가 컸다. 그러나 이 또한 짧게 지나갔다. 미국 뉴욕증시에서 지난 6일(현지시간) 기술주가 다시 반등하며 코스피도 그 영향을 받았다. 장중 변동 폭도 크다. 지난 6일 코스피는 오전 장 짧은 기간 동안 220포인트 넘게 등락하면서 수많은 투자자를 혼란하게 만들기도 했다.
2월 들어 이어지는 숨 가쁜 롤러코스터 장세에서는 외국인과 기관, 개인의 수급 공방을 눈여겨볼 만하다. ‘워시 쇼크’로 촉발된 변동성 장 시작 당시 외국인과 기관은 총 4조7000억원이 넘는 주식을 내다 팔았다. 하지만 개인이 이를 전부 받으며 추가 하락을 막았다. 이후 하락장은 외국인이, 상승장은 기관이 주도하는 모습이다. 시장 유동성과 AI에 대한 의구심이 커질 때 지수는 급락했고, 충분히 주식을 사지 못했다는 ‘포모’(FOMO·뒤처지는 것에 대한 두려움)에 시달리는 주체가 사들이면서 급반등에 성공하는 흐름이 읽힌다.
가격 부담과 기대감이 얽혀 있는 영향을 받고 있다. 정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 “반도체를 중심으로 실적 기대가 높다. 그런데 최근 단기간에 2000포인트 이상 상승했다. 가격 부담이 있는 상황”이라며 “AI 버블론 등 경계심을 자극하는 뉴스들이 시장 변동성을 높이고 있다”고 설명했다.
롤러코스피를 촉발한 의구심은 하나둘 해소되고 있는 국면이라는 게 증권가의 분석이다. 클로드가 촉발한 AI 소프트웨어 업계의 ‘사용자당 구독료 종말론’은 과도하다는 평가가 나온다. AI 소프트웨어 산업 내 기업 간 경쟁을 유발할 뿐 전체 AI 소프트웨어 산업 규모를 축소하는 요인이 아닌 것으로 분석된다. 워시 쇼크도 일단 잠잠해졌다. 김병연 NH투자증권 연구원은 “워시는 유동성 공급에 반대하지 않는다. 오히려 금융 규제 완화를 통해 실물시장으로의 유동성 공급은 확대될 것”이라고 전망했다.
