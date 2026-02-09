‘김건희 집사’ 사건서 세 번째 공소기각… 특검 과잉수사 ‘도마’
‘법 벗어난 별건 수사’ 판단 이어져
‘매관매직 의혹’ 김상민 일부 무죄
특검 “수긍 어려워… 항소하겠다”
김건희 특검이 기소한 이른바 ‘김건희 집사’ 김예성씨 재판에서 또다시 법원의 공소기각 판단이 나왔다. 특검의 기소 사건 중 세 번째다. 특검이 법에 규정된 수사 범위를 벗어난 별건 수사를 했다는 법원 판단이 계속되는 것이다. 공소제기가 인정된 주요 혐의에 대해서도 잇달아 무죄가 선고되면서 특검의 과잉·부실 수사 논란도 커지고 있다.
서울중앙지법 형사26부(재판장 이현경)는 9일 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 업무상횡령 혐의로 구속 기소된 ‘김건희 집사’ 김예성씨에게 일부 공소기각에 일부 무죄를 선고했다. 김씨와 조영탁 IMS모빌리티 대표가 허위 용역 작업을 꾸며내 5억원을 횡령한 혐의, 이노베스트코리아 자금 9억원을 자녀 교육비 등으로 횡령한 혐의 등은 특검법상 수사 범위를 벗어난 별건 수사로 지목됐다. 재판부는 “수사가 김 여사와의 연관성에서 비롯됐다고 보이지 않는다”며 “특검법상 수사 대상인 ‘관련 범죄’로 보기 어렵다”고 밝혔다. 유일하게 ‘관련 수사’로 인정된 이노베스트코리아 자금 24억여원 횡령 혐의에도 무죄가 선고됐다.
특검의 과잉수사 논란은 처음이 아니다. 국토교통부 서기관 김모씨의 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의 사건과 윤영호 전 통일교 세계본부장의 증거인멸 혐의 사건도 법원은 ‘별건 수사’로 판단, 공소기각 판결을 내렸다.
특검이 제기한 주요 공소 사실에 대한 법원의 무죄 판단도 잇따르고 있다. 같은 법원 형사21부(재판장 이현복)는 ‘매관매직 의혹’으로 구속 기소된 김상민 전 부장검사에게 징역 6개월에 집행유예 1년, 추징금 4100여만원을 선고했다. 김 전 부장검사에게 제기된 여러 혐의 중 청탁금지법 위반 혐의는 무죄로 봤는데, 재판부는 김 전 부장검사가 구매한 이우환 화백 그림 ‘점으로부터 No. 800298’이 실제 김 여사에게 전달됐는지가 입증되지 않았다고 판단했다.
재판부는 “특검은 피고인이 이 사건 그림을 실구매했고 그 그림이 김건희에게 제공됐다는 점을 증명하는 데 실패했다”고 지적했다. 의심스러운 정황은 있지만 김 여사 친오빠 김진우씨가 그림 실소유자였을 가능성을 배제할 증거를 특검이 찾지 못했다는 것이다. 김 전 부장검사 측은 재판에서 줄곧 김씨를 대신해 그림을 구매했을 뿐이라고 주장해 왔다. 결국 김 전 부장검사는 총선 출마를 준비하며 사업가 김모씨에게서 차량 대여비 등 4200만원을 불법 기부받은 혐의(정치자금법 위반)만 유죄로 인정됐다.
지난달 28일 김 여사 1심 재판에서도 주요 혐의 다수에 무죄 선고가 나온 바 있다. 도이치모터스 주가조작 혐의(자본시장법 위반)과 명태균씨에게 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의(정치자금법 위반)뿐 아니라 김 여사가 통일교 측에서 받았다고 인정한 샤넬 가방 2개 중 1개에 대해서도 대가성이 부족하다며 무죄 판단이 내려졌다.
특검은 선고 직후 “관련 법리 및 증거에 비춰 수긍하기 어렵다”며 항소하겠다는 입장을 밝혔다.
성윤수 윤준식 기자 tigris@kmib.co.kr
