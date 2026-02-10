의대 변수·작년 불수능에… ‘16만+α 역대급 N수생 몰린다
작년 황금돼지띠 정시 탈락 7% 늘어
상위권 학생들 ‘재도전’ 심리 자극
올 수능 20여년 만에 최대 응시 전망
올해 수능을 치르는 2027학년도 대학입시에 뛰어드는 N수생이 역대 가장 큰 규모로 늘어날 것이라는 전망이 나온다. 지난해 이른바 ‘불수능’ 여파에 더해 의대 정원 확대, 지역의사제 도입 등 의대 입시 변수가 맞물린 영향이다.
9일 교육업계에 따르면 2026학년도 전국 190여개 대학의 정시모집 인원은 8만6004명으로 지난해 9만5406명보다 9402명 감소했다. 그러나 수험생의 총 지원 건수는 51만4873건으로 작년보다 1만8257건 늘었다. 대학이 뽑는 인원은 줄어든 반면 출산율이 높았던 황금돼지띠(2007년생) 고3과 15만9000여명에 달하는 N수생으로 인해 지원자는 오히려 증가했다.
이에 따라 정시 탈락자 수도 전년 대비 6.9% 늘어난 42만8869건에 이를 전망이다. 통상 정시 탈락 건수가 늘면 N수생이 많아진다. 종로학원 분석에 따르면 올해 N수생 규모는 16만명 초반대로 예측된다. 이는 2004학년도 이후 20여년 만에 최대 수준이다. 2004학년도 수능 이후 N수생 응시자가 16만명을 넘긴 것은 2005학년도(16만1524명)와 2025학년도(16만1784명)뿐이다.
특히 의대 정원 증원이 N수생 증가를 부추기는 요인으로 꼽힌다. 정부가 2027년학도 의대 정원을 올해보다 700~800명가량 늘릴 가능성이 있어 상위권 학생들의 재도전 심리를 자극한다는 진단이다. 의대 정원이 1500명 늘었던 2025학년도 수능에서도 N수생이 16만명을 넘겼다.
내년에 시행되는 지역의사제도 변수다. 지역의사 전형으로 입학한 학생에게 등록금과 생활비 등을 지원하되 졸업 후 10년간 지역의료에 의무 종사하도록 하는 제도다. 지방 고교 출신 수험생에게는 의대로 향하는 또 하나의 통로가 열리는 셈이어서 이미 대학에 재학 중인 학생들까지 재도전을 택할 가능성이 크다. 현역인 예비 고3은 어느 때보다 치열한 경쟁을 벌여야 할 것으로 보인다.
지난해 불수능 영향이 적지 않다는 시각도 있다. 상위권 학생 다수가 수시보다 낮은 대학에 정시 지원하는 사례가 잇따르다 보니 재수를 결심하는 시점이 예년보다 앞당겨졌다는 분석이다.
임성호 종로학원 대표는 “의대 정원 확대와 지역의사제 도입 등으로 상위권 학생을 중심으로 N수에 나서는 움직임이 보인다”고 말했다. 또 “내년부터 내신이 5등급제로 바뀌면 상위권 변별력이 낮아지기 때문에 유리한 내신을 활용하려는 상위권 학생들의 재수·N수 선택이 늘어날 것”이라고 덧붙였다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
