“중국산 메모리도 일단 산다”… 물량 급해 사후정산도 ‘덥석’
글로벌 빅테크들, 물량 확보 총력전
미국 PC 기업 HP, 중국산 탑재 검토
전례 없는 호황기를 맞은 메모리 반도체 기업들이 ‘슈퍼 을’의 지위를 굳히고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 글로벌 메모리 3사는 사후정산 조항까지 도입하며 계약 칼자루를 틀어쥔 것으로 알려졌다. 빅테크 구매 담당자들이 경기도 판교와 평택 일대 호텔에 진을 치고 사활을 건 물량 확보에 나서고 있다는 얘기도 들려온다.
PC나 스마트폰, 게임기 제조 기업은 고심이 깊다. 폭등하는 메모리 가격도 문제지만, AI 데이터센터와 서버용 수요에 밀려 공급 흐름 자체가 막혔기 때문이다. 이런 탓에 그동안 품질 문제로 배제해 왔던 중국산 제품 도입까지 검토하는 일도 벌어지고 있다. 반사이익을 놓칠 수 없는 중국 업체들도 역대 최대 규모의 생산 설비 증설을 계획하는 등 공격적 행보에 나섰다.
9일 업계에 따르면 주요 메모리 제조사들은 최근 계약서에 ‘합의 후 정산’ 조항을 새로 도입한 것으로 전해졌다. 이는 계약이 종료되는 시점에 제품 시장 가격이 상승했을 경우 차액을 추가로 청구하는 사후정산 방식이다. 반면 가격이 하락하는 경우 차액을 환불하는 조항은 없다고 한다. 생산된 물량을 바로 당겨오기 위해 계약 기간 역시 기존 연 단위에서 분기·월 단위까지 단축됐다는 말이 나온다.
현 상황에서 반도체 산업은 변압기 시장에 맞먹을 정도의 ‘공급자 우위’ 구도가 형성했다는 분석이다. 현재 미국으로 수출되는 국내 초고압 변압기에는 최대 20% 안팎의 관세가 부과된다. 하지만 미국 내 변압기 공급이 턱없이 부족해 제품 가격을 올리거나 수입사에 관세 부담을 넘겨도 수요가 끊이지 않는 상황이다.
급한 불을 끄기 위해 중국으로 눈을 돌리는 기업도 나왔다. 닛케이아시아 보도에 따르면 글로벌 PC 제조기업 HP는 최근 중국 D램 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT) 제품 품질 검수에 착수했다. 소식통들은 향후 메모리 가격 상승세가 이어질 경우 HP가 미국 외 시장에 판매하는 PC에 한해 CXMT의 D램을 채택할 수 있다고 전했다. 또다른 미국 PC 제조 기업 델 역시 CXMT와 계약을 고민하는 것으로 알려졌다.
미국 기업이 중국산 반도체 탑재를 검토하는 것은 ‘적과의 동침’과 같다. 미국은 국가안보를 내세워 중국 반도체 기업에 대한 수출 규제를 꾸준히 강화해 왔다. 양쯔메모리테크놀로지(YMTC) 경우 2022년 말부터 미국 상무부의 수출 통제 명단에 올라 반도체 장비 도입에 제약을 받고 있다. CXMT도 향후 수출 통제 명단에 포함될 가능성이 제기된다.
중국 반도체 기업들은 공급난을 틈타 사업 확대를 꾀하는 중이다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 최신 보고서에서 중국이 최소 2027년까지 세계에서 가장 많은 반도체 장비를 구매하며 설비 투자를 이어갈 것이라고 전망했다. 한국이나 미국의 대형 기업들과 비교하면 아직 규모는 작지만, 성장 속도는 주목할 만하다. 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 CXMT의 글로벌 D램 시장 점유율은 5%로, 전년 대비 1% 포인트 상승했다. YMTC 경우 글로벌 낸드플래시 점유율이 전년보다 3% 포인트 높아진 10%를 기록했다.
손인준 흥국증권 연구원은 “내년까지 D램과 낸드플래시의 공급 부족이 장기화할 것”이라며 “가격 상승은 지난해 4분기부터 올해 2분기에 집중될 것”이라고 전망했다.
박선영 기자
