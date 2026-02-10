고개숙인 정청래… 鄭 편든 ‘충정로 대통령’

[정치 언박싱]



특검 추천 논란에 與최고위 난맥

이성윤 해명엔 “전준철 대변인”

김어준 “임명했어도 되는 인사”

정청래 더불어민주당 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 이동하고 있다. 여당이 2차 종합특검 후보로 김성태 전 쌍방울그룹 회장을 변호했던 전준철 변호사를 추천한 데 따른 파장이 확산되자 정 대표는 “대통령께 누를 끼쳐 대단히 죄송하다”며 재차 사과했다. 이병주 기자

‘쌍방울 변호’ 경력이 있는 전준철 변호사를 2차 종합특검 후보로 추천했던 이성윤 더불어민주당 의원은 “세밀하게 살피지 못해 유감”이라고 사과하면서도 이를 둘러싼 정치적 해석을 ‘음모론’이라고 9일 항변했다. 그러자 황명선 최고위원이 “전준철 대변인”이라고 쏘아붙였다. 정청래 대표 면전에서 반청(반정청래)계 최고의원은 “제2의 체포동의안 가결 시도”라고 날을 세우는 등 2차 특검 후폭풍에 휘말린 민주당 최고위원회가 난맥상을 고스란히 드러냈다.



정 대표는 이날 국회 최고위원회의에서 전 변호사 추천 논란과 관련해 “대통령께 누를 끼쳐드린 점에 대해 대단히 죄송하다”며 공개석상에서 처음 사과했다. 전날 박수현 수석대변인을 통한 간접 사과에 이어 “당에서 벌어지는 모든 책임은 대표에게 있다”며 연이틀 고개를 숙였다. 그러면서 원내 지도부 책임론도 함께 부각했다. 그는 “좋은 사람이 있으면 원내 지도부에 추천하고, 원내 지도부가 낙점해 추천하는 방식이었는데 여기에 빈틈이 있었던 것 같다”며 “앞으로는 인사추천위원회를 통해 사전 검증과 토론 절차를 거치겠다”고 말했다.



이 최고위원도 “좀 더 세밀하게 살피지 못한 점에 대해 유감스럽게 생각한다”고 사과했다. 하지만 경위 설명 과정에서 발언 상당 부분은 전 변호사를 옹호하는 데 할애했다. 이 최고위원은 “특검 천거 과정에 정치적 해석과 음모론 의혹이 제기되는 게 안타깝다”며 “전 변호사는 검사 시절 김건희 주가조작 사건을 함께 담당했던 인물”이라고 강조했다. 이어 “2차 종합특검의 중요성에 비춰 적임자로 판단해 원내대표실에 추천한 것”이라고 설명했다. 이에 반청계 황 최고위원은 회의장에서 이 최고위원을 향해 “전준철 대변인처럼 얘기하면 되느냐”고 소리치며 항의했다.



당 밖에서는 ‘충정로 대통령’ 김어준씨가 정 대표 지원사격에 나섰다. 김씨는 자신의 방송에서 “열받은 쪽은 열받을 만한 이유가, 문제없다는 쪽도 문제없는 이유가 있는 것”이라며 “알고 보니 (임명)해도 됐던 인사 같긴 하다. 저는”이라고 말했다. 이재명 대통령이 격노한 사안을 두고 친청계 손을 들어준 셈이어서 당내 갈등이 자칫 강성 지지층 간 세력 다툼으로 확산할 수 있다는 관측이 나온다. 당내에서는 단순 인사 검증 실패가 아닌 지도부 전반의 리더십 문제로 보는 시각이 적지 않다. 이건태 의원은 “합당 등 현안들은 개별 사안이 아니라 당내 신뢰와 리더십 위기의 산물”이라고 지적했다.



김혜원 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘쌍방울 변호’ 경력이 있는 전준철 변호사를 2차 종합특검 후보로 추천했던 이성윤 더불어민주당 의원은 “세밀하게 살피지 못해 유감”이라고 사과하면서도 이를 둘러싼 정치적 해석을 ‘음모론’이라고 9일 항변했다. 그러자 황명선 최고위원이 “전준철 대변인”이라고 쏘아붙였다. 정청래 대표 면전에서 반청(반정청래)계 최고의원은 “제2의 체포동의안 가결 시도”라고 날을 세우는 등 2차 특검 후폭풍에 휘말린 민주당 최고위원회가 난맥상을 고스란히 드러냈다.정 대표는 이날 국회 최고위원회의에서 전 변호사 추천 논란과 관련해 “대통령께 누를 끼쳐드린 점에 대해 대단히 죄송하다”며 공개석상에서 처음 사과했다. 전날 박수현 수석대변인을 통한 간접 사과에 이어 “당에서 벌어지는 모든 책임은 대표에게 있다”며 연이틀 고개를 숙였다. 그러면서 원내 지도부 책임론도 함께 부각했다. 그는 “좋은 사람이 있으면 원내 지도부에 추천하고, 원내 지도부가 낙점해 추천하는 방식이었는데 여기에 빈틈이 있었던 것 같다”며 “앞으로는 인사추천위원회를 통해 사전 검증과 토론 절차를 거치겠다”고 말했다.이 최고위원도 “좀 더 세밀하게 살피지 못한 점에 대해 유감스럽게 생각한다”고 사과했다. 하지만 경위 설명 과정에서 발언 상당 부분은 전 변호사를 옹호하는 데 할애했다. 이 최고위원은 “특검 천거 과정에 정치적 해석과 음모론 의혹이 제기되는 게 안타깝다”며 “전 변호사는 검사 시절 김건희 주가조작 사건을 함께 담당했던 인물”이라고 강조했다. 이어 “2차 종합특검의 중요성에 비춰 적임자로 판단해 원내대표실에 추천한 것”이라고 설명했다. 이에 반청계 황 최고위원은 회의장에서 이 최고위원을 향해 “전준철 대변인처럼 얘기하면 되느냐”고 소리치며 항의했다.당 밖에서는 ‘충정로 대통령’ 김어준씨가 정 대표 지원사격에 나섰다. 김씨는 자신의 방송에서 “열받은 쪽은 열받을 만한 이유가, 문제없다는 쪽도 문제없는 이유가 있는 것”이라며 “알고 보니 (임명)해도 됐던 인사 같긴 하다. 저는”이라고 말했다. 이재명 대통령이 격노한 사안을 두고 친청계 손을 들어준 셈이어서 당내 갈등이 자칫 강성 지지층 간 세력 다툼으로 확산할 수 있다는 관측이 나온다. 당내에서는 단순 인사 검증 실패가 아닌 지도부 전반의 리더십 문제로 보는 시각이 적지 않다. 이건태 의원은 “합당 등 현안들은 개별 사안이 아니라 당내 신뢰와 리더십 위기의 산물”이라고 지적했다.김혜원 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지