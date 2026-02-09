한달여 미적댄 경찰, ‘13개 의혹’ 김병기 첫 소환 통보
“일자 조율 중… 준비에 시간 걸려”
검, 강선우·김경 구속영장 청구
경찰이 공천헌금 수수 혐의 등을 받는 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 첫 소환조사를 통보했다. 지난해 말 김 의원 관련 여러 의혹이 불거진 지 한달여 만으로, 경찰이 수사 속도를 더 높여야 하는 게 아니냐는 지적이 나온다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 김 의원에게 피의자 신분으로 출석해 조사를 받으라고 통보했다. 박정보 서울경찰청장은 9일 기자간담회에서 “김 의원에게 출석을 요구했고 일자를 조율 중”이라고 밝혔다.
김 의원은 2020년 총선을 앞두고 동작구 구의원 2명에게 총 3000만원을 수수한 혐의 등을 받는다. 차남 편입 특혜 및 취업 청탁, 아내 이모씨의 동작구의회 법인카드 유용 등 그를 둘러싼 의혹은 모두 13개다. 이에 따라 경찰은 김 의원을 여러 차례 소환해 조사한다는 방침이다.
경찰은 지난달 14일 김 의원 자택과 사무실 등을 압수수색했다. 이후 그의 아내와 최측근으로 알려진 이지희 동작구의회 부의장을 소환조사했다. 지난 6일에는 의혹과 관련된 인물들의 국회 출입 기록을 확보하기 위해 국회사무처를 압수수색했다.
압수수색과 핵심 관계자 조사가 이뤄진 뒤에도 정작 당사자인 김 의원의 소환은 진행되지 않아 수사가 더디다는 비판이 나온다. 경찰은 제기된 의혹이 여러 가지인 만큼 관련자 조사와 압수물 분석 등에 시간이 걸렸다는 입장이다. 박 청장은 “조사 준비를 한 뒤 소환을 하는 게 수사의 원칙”이라며 “수사기관이 자꾸 부르는 것도 인권침해 아닌가”라고 말했다.
한편 서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 김형원)는 1억원의 공천헌금 의혹을 받는 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원에 대한 구속영장을 청구했다. 정치자금법 위반, 배임수증재, 청탁금지법 위반 혐의다. 현직 국회의원으로 불체포특권이 적용되는 강 의원은 국회 본회의에서 체포동의안이 가결돼야 구속전 피의자심문(영장실질심사)이 진행될 수 있다. 이와 별도로 경찰은 김 전 시의원의 가족 회사가 연루된 의혹에 대해 입건 전 조사(내사)에 착수했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
