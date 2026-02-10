‘한 척당 3600억’… ‘조선 빅3’ 고가 LNG선 타고 최대 실적
지난해 국내 조선 ‘빅3’(HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업)의 합산 매출이 사상 처음으로 50조원을 돌파했다. 3사 영업이익 합계도 6조원에 육박했다. 2024년 13년 만에 동반 흑자를 기록하며 반등의 신호탄을 쏜 데 이어 1년 만에 영업이익 규모를 배 이상 키우며 순항하는 모습이다. 조선업계는 올해 한·미 조선업 협력 사업인 ‘마스가’, 캐나다 잠수함 사업 등 대형 프로젝트 수주를 통한 ‘제2의 도약’를 노리고 있다.
9일 업계에 따르면 조선 3사의 지난해 합산 매출과 영업이익은 각각 53조2716억원, 5조8758억원으로 집계됐다. 2024년의 합산 매출 46조2177억원, 영업이익 2조1747억원 대비 15.2%, 170.1% 증가했다.
HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 지난해 연결기준 매출 29조9332억원, 영업이익 3조9045억원으로 역대 최대 실적을 갈아치웠다. 이런 성적표에 HD한국조선해양은 조선계열사에 기본급 대비 최대 1000%의 성과급을 지급하기로 했다.
한화오션은 매출 12조6884억원, 영업이익 1조1091억원을 기록했다. 특히 영업이익은 무려 366% 급증했다. 삼성중공업은 매출 10조6500억원을 올려 9년 만에 매출 ‘10조 클럽’에 다시 들었다.
이 같은 실적은 2022년부터 시작된 조선업 초호황기 당시 수주한 선박 매출이 실적에 본격적으로 잡힌 영향이 크다. 이와 함께 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고부가가치 선박 중심 수주도 수익성 개선 배경으로 꼽힌다. LNG 운반선은 기술 진입장벽이 높은 선박으로, 척당 가격이 평균 2억4800만 달러(약 3600억원)에 달한다.
국내 조선사들은 안정적인 납기와 품질을 바탕으로 이 시장에서 사실상 독주하고 있다. 2021~2025년 전 세계에 인도된 LNG운반선 중 한국산 선박은 83.8%(248척)를 차지했다.
미국 트럼프 행정부의 LNG 액화 설비 증설 본격화, 카타르의 선단 교체 시기 도래 등으로 올해 전망 역시 밝다. HD한국조선해양은 콘퍼런스콜에서 “LNG운반선의 경우 트럼프 정부 이후 지난해에만 연간 7000만t 이상의 신규 LNG 프로젝트가 최종투자승인을 확보한 점 등을 감안하면 신조 수요 급증이 확실시 된다”고 말했다.
조선 3사는 올해 연초부터 수주 릴레이를 이어가는 중이다. HD한국조선해양은 LNG 운반선 5척, 액화석유가스(LPG)·암모니아운반선 3척 등을 수주했다. 한화오션도 초대형원유운반선(VLCC) 3척, LNG운반선 2척, 풍력발전기 설치선(WTIV) 1척 등을 수주했다.
해외 대형 프로젝트도 도약의 또다른 엔진이 될 수 있다. 특히 최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 도입 사업에 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄이 최종 경쟁 후보로 올라 있다. 수주 성공 시 상선 중심의 매출 구조를 방산 특수선 분야로 넓히는 계기가 될 것으로 보인다.
