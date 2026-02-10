‘길위의 삶’ 딛고 새 출발선에… “희망 담은 김치찌개 어때요”

서울시 ‘희망의 인문학’ 동기 5명

市 임대료 등 지원으로 식당 운영

점심손님 70여명 “자신감 생겼어요”

오세훈(왼쪽 두 번째) 서울시장이 지난해 12월 서울 용산구 한식당 ‘정담’에서 점심 식사를 하며 대화를 나누고 있다. 정담은 취약계층을 위한 서울시 교양 프로그램 ‘희망의 인문학’ 수료자에게 창업을 지원하는 동행스토어 사업 1호점이다. 서울시 제공

한식당 ‘정담(情談)’ 직원 이모(50)씨는 9일 점심시간 쉴 새 없이 밀려드는 손님을 보면서 웃음을 잃지 않았다. 몸은 힘들었지만 스스로 대견하고 고맙게 느껴졌다. 서울역에서 노숙 생활을 하던 때는 알지 못한 감정이었다. 이씨는 “예전과 달리 나 자신을 사랑하게 됐다”고 말했다.



정담은 이씨를 포함해 취약계층으로 분류되던 5명이 운영 중인 한식당이다. 서울시로부터 임대료, 인건비 등을 지원받아 용산구 동자동에 지난해 12월 문을 열었다. 제육볶음, 오징어볶음, 닭볶음탕, 김치찌개 등을 판다. 정갈한 맛은 물론 깔끔한 북유럽풍 인테리어로 주변 직장인들 사이에서 입소문이 나고 있다. 이날 점심시간에만 70명 이상이 정담을 찾았다.



이씨는 경기도 남양주 진접읍에서 직업을 찾지 못한 채 부모 도움을 받으며 생활하다가 2019년 상경했다. 곧바로 취업에 도전했으나 ‘국민학교’만 나온 그를 받아주는 곳을 찾기는 어려웠다. 갈 곳이 없어 서울역과 쪽방을 오갔다. 자활프로그램을 통해 세탁소 일을 했으나 수입이 변변치 않았다. 신용대출로 카드빚만 쌓였다.



그런 이씨에게 정담 창업을 제안한 건 노숙 생활 중 만난 김모(57)씨였다. 당시는 김씨 역시 공사 현장에서 한쪽 다리를 다쳐 경제적으로 어려움을 겪고 있던 중이었다. 김씨는 2023년 이씨에게 취약계층을 대상으로 한 서울시 교양 프로그램 ‘희망의 인문학’을 소개했다. 이 프로그램을 계기로 친분을 쌓은 김씨와 이씨가 현재 정담 직원으로 함께 일하는 중이다. 정담 점장을 포함해 직원 5명이 모두 2023년 ‘희망의 인문학’ 동기생이다.



시는 희망의 인문학 수료자에게 창업을 지원하는 동행스토어 사업을 진행 중이다. 정담이 동행스토어 1호점이다. 이씨는 “세상과 맞부닥쳐보자”는 김씨 말에 끌렸다고 했다. 그는 시의 외식업 교육 프로그램을 수강하며 서비스 정신과 매장 관리법을 익혔다. 이씨는 “창업 준비 과정에서 ‘내가 잘할 수 있을까’ 의심하기도 했다”면서도 “지금은 자신감이 생겼다. 빚도 갚기 시작했다”고 말했다.



정담 요리사로 일하는 김씨도 “노력하면 성과가 생긴다는 세상의 진리를 몸으로 배우고 있다”고 했다. 점장 한모(56)씨는 “저희 삶은 지금 새로운 출발선에서 다시 시작하는 것이나 마찬가지”라면서 “일이 육체적으로 힘든 것은 사실이다. 힘을 북돋우며 우리가 함께 나아갈 수밖에 없다”고 말했다.



‘희망의 인문학’은 2008년 시작돼 2012년까지 4485명의 수료생을 배출했다. 박원순 전 서울시장 시절 10년간 중단됐다. 오세훈 서울시장 복귀 후 2022년 재개돼 2721명이 더 수료했다. 동행스토어의 경우 지난달 2호점 카페 ‘내 생애 에스프레소’가 영등포구 영등포보현종합지원센터에서 문을 열었다.



3호점 카페 ‘이음’도 중구 봉래동에서 다음 달 영업을 시작한다. 시 관계자는 “희망의 인문학이 취약계층에 사회적 연결망을 제공하고 이들의 사회 복귀를 돕는 단초가 된 것”이라고 말했다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



