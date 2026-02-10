엔저 불도저 ‘사나에노믹스’ 힘 실려… 원·달러 환율 밀어올릴까

엔·달러 160엔대 재진입 가능성

“원화도 싸질 것” 동조화 우려도

엔 캐리 트레이드도 강달러 초래

설 연휴를 앞둔 9일 경기 수원 영통구 한국은행 경기본부에서 직원들이 명절에 대비한 시중 공급 예정 화폐를 검수하고 있다. 이날 원·달러 환율은 전일 종가 대비 9.2원 내린 1460.3원에 거래를 마쳤지만 일본 집권 여당인 자유민주당이 최근 총선에서 승리하면서 환율 변동성이 커질 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다. 뉴시스

일본 집권 여당인 자유민주당이 지난 8일 치러진 중의원 선거(총선)에서 압승하며 다카이치 사나에 총리의 경제 정책 ‘사나에노믹스’에 힘이 실리게 됐다. 사나에노믹스의 핵심은 ‘재정 확장’에 있다. 엔이 시중에 많이 풀리면 강달러가 초래돼 원·달러 환율을 더 밀어올릴 가능성이 있다. 원·달러 환율이 서울 외환시장의 저항선인 1480원대에 재진입할 수 있다는 우려가 나온다.



9일 하나은행에 따르면 엔·달러 환율은 지난 6일 종가 기준 157엔을 넘기며 1월 14일 전고점인 159엔 돌파를 앞두고 있다. 엔 가치가 떨어진 데는 총선 기간 중 다카이치 총리의 발언이 영향을 미친 것으로 분석된다. 다카이치 총리가 지난 총선에서 식료품 소비세율을 현행 8%에서 향후 2년간 0%로 낮추겠다고 공약하는 등 재정 확장 의지를 드러냈다. 공공연하게 “엔저가 무조건 나쁜 것은 아니다”고도 했다. 엔·달러 환율은 2024년 7월 3일 장중 160엔선을 넘겼다가 급락한 뒤 최근 150엔대에서 오르내리고 있다. 그가 총선 압승을 이끌자 2년 만에 다시 160엔대에 진입할 가능성이 제기된다.





엔저는 원·달러 환율 상승으로 직결된다. 유럽연합(EU)과 일본 등 주요 6개국 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 ‘달러 인덱스’에서 엔은 유로 다음으로 영향력이 크다. 엔에 힘이 빠지면 달러 인덱스가 상승하는 구조다. 일본의 국가 채무 비율은 이미 세계 최고 수준인데, 사나에노믹스는 이 지표를 더 높일 것으로 보인다. 이럴 경우 일본의 부채 지속 가능성에 의문을 가진 외국인투자자가 안전 자산인 달러로 도피할 가능성이 있다.



원화의 가치를 직접 떨어뜨리는 ‘동조화’ 문제도 있다. 슈퍼 엔저 현상이 발생하면 세계 외환시장에서는 ‘일본과 같은 역내에 있는 한국의 통화도 싸질 수밖에 없다’는 심리가 형성된다. 엔저를 예상하는 외환 투자자가 엔을 팔아치울 때 원화를 함께 처분하는 것이다. 엔저 시대에는 한국 외환 당국이 원화 가치를 섣불리 끌어올리기도 어렵다. 일본은 세계 시장에서 자동차와 조선, 반도체 등을 두고 한국과 겨루는 수출 라이벌이다. 엔이 싸지면 일본 제품의 달러 표시 가격이 저렴해진다. 이런 상황에서 외환 당국이 원화 가치를 높이면 수출 기업이 직격탄을 맞는다.



금리가 낮은 일본에서 엔을 빌려 미국 등에 투자하는 ‘엔 캐리 트레이드’ 또한 강달러를 초래하는 요인 중 하나다. 이런 투자금은 지난해 말 기준 3조 달러(약 4392조원)를 넘는 것으로 알려져 있다. 지난해 말 일본은행이 기준금리를 0.75%로 인상하자 엔 캐리 트레이드 기법의 시대가 종말을 맞을 것이라는 관측이 나왔었다. 그러나 사나에노믹스로 확장 재정에 방점이 찍히면 일본 금융권이 다시 엔을 싸들고 미국 등으로 떠날 수 있다.



한재준 인하대 글로벌금융학과 교수는 “세계 외환시장에서 달러와 엔은 양국의 금리를 바탕으로 줄다리기를 하는 트레이드-오프(상충) 관계”라면서 “엔저가 계속되는 한 원·달러 환율이 낮아지기는 쉽지 않다”고 말했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 김진욱 기자 reality@kmib.co.kr 791 응원 하기 온 세상 소식을 전합니다. 일본 집권 여당인 자유민주당이 지난 8일 치러진 중의원 선거(총선)에서 압승하며 다카이치 사나에 총리의 경제 정책 ‘사나에노믹스’에 힘이 실리게 됐다. 사나에노믹스의 핵심은 ‘재정 확장’에 있다. 엔이 시중에 많이 풀리면 강달러가 초래돼 원·달러 환율을 더 밀어올릴 가능성이 있다. 원·달러 환율이 서울 외환시장의 저항선인 1480원대에 재진입할 수 있다는 우려가 나온다.9일 하나은행에 따르면 엔·달러 환율은 지난 6일 종가 기준 157엔을 넘기며 1월 14일 전고점인 159엔 돌파를 앞두고 있다. 엔 가치가 떨어진 데는 총선 기간 중 다카이치 총리의 발언이 영향을 미친 것으로 분석된다. 다카이치 총리가 지난 총선에서 식료품 소비세율을 현행 8%에서 향후 2년간 0%로 낮추겠다고 공약하는 등 재정 확장 의지를 드러냈다. 공공연하게 “엔저가 무조건 나쁜 것은 아니다”고도 했다. 엔·달러 환율은 2024년 7월 3일 장중 160엔선을 넘겼다가 급락한 뒤 최근 150엔대에서 오르내리고 있다. 그가 총선 압승을 이끌자 2년 만에 다시 160엔대에 진입할 가능성이 제기된다.엔저는 원·달러 환율 상승으로 직결된다. 유럽연합(EU)과 일본 등 주요 6개국 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 ‘달러 인덱스’에서 엔은 유로 다음으로 영향력이 크다. 엔에 힘이 빠지면 달러 인덱스가 상승하는 구조다. 일본의 국가 채무 비율은 이미 세계 최고 수준인데, 사나에노믹스는 이 지표를 더 높일 것으로 보인다. 이럴 경우 일본의 부채 지속 가능성에 의문을 가진 외국인투자자가 안전 자산인 달러로 도피할 가능성이 있다.원화의 가치를 직접 떨어뜨리는 ‘동조화’ 문제도 있다. 슈퍼 엔저 현상이 발생하면 세계 외환시장에서는 ‘일본과 같은 역내에 있는 한국의 통화도 싸질 수밖에 없다’는 심리가 형성된다. 엔저를 예상하는 외환 투자자가 엔을 팔아치울 때 원화를 함께 처분하는 것이다. 엔저 시대에는 한국 외환 당국이 원화 가치를 섣불리 끌어올리기도 어렵다. 일본은 세계 시장에서 자동차와 조선, 반도체 등을 두고 한국과 겨루는 수출 라이벌이다. 엔이 싸지면 일본 제품의 달러 표시 가격이 저렴해진다. 이런 상황에서 외환 당국이 원화 가치를 높이면 수출 기업이 직격탄을 맞는다.금리가 낮은 일본에서 엔을 빌려 미국 등에 투자하는 ‘엔 캐리 트레이드’ 또한 강달러를 초래하는 요인 중 하나다. 이런 투자금은 지난해 말 기준 3조 달러(약 4392조원)를 넘는 것으로 알려져 있다. 지난해 말 일본은행이 기준금리를 0.75%로 인상하자 엔 캐리 트레이드 기법의 시대가 종말을 맞을 것이라는 관측이 나왔었다. 그러나 사나에노믹스로 확장 재정에 방점이 찍히면 일본 금융권이 다시 엔을 싸들고 미국 등으로 떠날 수 있다.한재준 인하대 글로벌금융학과 교수는 “세계 외환시장에서 달러와 엔은 양국의 금리를 바탕으로 줄다리기를 하는 트레이드-오프(상충) 관계”라면서 “엔저가 계속되는 한 원·달러 환율이 낮아지기는 쉽지 않다”고 말했다.김진욱 기자 reality@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지