李, 선거 압승 다카이치 축하… “양국 더 깊은 협력 이어가길”

우파 노선 강화 긴장 고조 우려에

정부 “韓과 대립각 쉽지 않을 것”

김지훈 기자

일본 중의원(하원) 선거 압승으로 다카이치 정권이 안정화 국면에 접어들면서 향후 정책 전반에서 보수 우파 노선이 더욱 강화할 것이란 경계감이 커지고 있다. ‘강한 일본’을 내세워 동북아 안보 지형에 긴장감을 조성하고, 야스쿠니 신사 참배가 한·일의 잠재적 갈등 요인으로 돌출될 수 있다는 우려다.



정부는 다만 이번 선거 결과가 한·일 관계 전반에 미칠 영향은 제한적일 것으로 기대하고 있다. 중·일 대치 국면과 일본 국내 경제 여건 등을 감안할 때 당분간 한국과 노골적인 대립 구도를 형성하기는 쉽지 않다는 분석이다.



이재명 대통령은 9일 자신의 엑스(옛 트위터) 계정을 통해 “다카이치 (사나에) 총리님의 중의원 선거 승리를 진심으로 축하드린다”며 “총리님의 리더십 아래 일본이 더욱 발전하길 기원한다”고 승리를 축하했다. 그는 지난달 일본 나라에서 열린 한·일 정상회담을 언급하며 “앞으로도 우리의 신뢰와 유대를 바탕으로 한·일 양국이 더욱 넓고 깊은 협력을 이어가길 바란다”고 했다.



정부는 일본의 국내 경제 상황이 녹록지 않은 데다 중국과의 대치로 공급망 리스크를 안고 있는 만큼 한국과 대립각을 세우는 게 일본 정부에 실익이 없다고 본다. 한 정부 소식통은 “일본은 지금 큰 변화보다 안정이 중요한 상황이고 다카이치 정권의 관심사는 물가 안정 대책에 집중돼 있다”고 말했다. 민생부터 챙겨야 하는 지금 한·일 관계에서 굳이 악수를 둘 유인이 없다는 것이다. 다카이치 총리도 전날 NHK에 출연해 “제가 꼭 심판받고 싶었던 것은 경제 재정 정책을 크게 전환하는, 책임 있는 적극 재정”이라며 “특히 위기관리 투자와 성장 투자를 확실히 추진해 나갈 것”이라고 강조했다.



일본의 방위력 강화 조짐에 대해서도 정부는 일단 크게 우려할 부분은 아니라고 봤다. 최근 일본은 안보 노선의 근간을 이루는 이른바 ‘3문서’ 가운데 방위산업 기반 강화와 수출 확대를 핵심 과제로 부각하고 있다. 다카이치 총리도 “동맹국, 특히 미국과의 협력을 바탕으로 방위 장비 수출 체계 확대를 검토하고 있다”고 말했다. 안보 강화 측면보다는 경제적 파급 효과를 기대한다는 취지다.



한국의 ‘역린’인 야스쿠니 신사 참배 문제에 관해선 “(참배) 환경을 정비하기 위해 노력하고 있다”고 언급했다. ‘환경 정비’가 어떤 의미인지에 대해서는 구체적으로 알려지지 않았다. 최은미 아산정책연구원 연구위원은 “일본 내에서도 찬반이 갈리는 사안이므로 한국과 전면 대립은 피할 것”이라고 내다봤다.



최예슬 최승욱 기자 smarty@kmib.co.kr



