“비상계엄 반대한 것 맞나”… 박성재 직접 신문한 판사
한덕수 23년 선고한 이진관 재판장
박 “계엄 법률적 요건 충족 못해”
12일 이상민 1심 선고 공판 생중계
한덕수 전 국무총리에게 내란중요임무종사 혐의로 징역 23년을 선고했던 이진관 부장판사가 9일 같은 죄명으로 재판에 넘겨진 박성재 전 법무부 장관을 직접 신문했다. 이 부장판사는 “계엄에 반대한 것이 맞느냐”며 12·3 비상계엄 당일 행적 및 상황 인식에 대해 집요하게 추궁했다.
서울중앙지법 형사33부 재판장인 이 부장판사는 이날 열린 박 전 장관의 2차 공판에서 증인신문 시작 전 피고인을 직접 신문했다. 이 부장판사가 “(피고인은) 12·3 비상계엄에 반대한 게 맞느냐”고 묻자, 박 전 장관은 “제 행동을 (대통령실) CCTV로 봤더니 제가 기억하지 못한 여러 행동으로 만류하는 모습들이 있었다”고 답했다.
이 부장판사는 “왜 반대했느냐”며 “(반대 이유가) 계엄 요건에 해당하지 않는다는 말이었느냐”고 파고들자 박 전 장관은 “법률적으로 하나하나 따져서 (윤석열 전 대통령에게) 말씀드리지 못했다”고 답했다. 지금은 어떻게 생각하는지 묻는 말에 박 전 장관이 “법률적 요건을 충족하지 못한다고 생각한다”고 답하자 이 부장판사는 ‘그 당시에는 알지 못했냐’는 취지로 재차 물었다. 박 전 장관은 다시 “하나하나 판단할 상황에 있지 못했다”고 말했다.
이어진 증인신문에서는 계엄 당일 법무부 회의 참석을 거부하고 사표를 낸 류혁 전 법무부 감찰관이 출석했다. 그는 “포고령, 계엄 선포, 방송을 통해 계엄의 실체적 요건이 갖춰지지 않았다는 생각은 확실히 했다”고 밝혔다. 이어 “피고인은 (용산에서 열린) 국무회의가 제대로 개최됐는지, 논의가 충분히 이뤄졌는지 충분히 목격했을 사람”이라며 “합리적인 사람이라면 문제의식을 가졌을 것”이라고 덧붙였다. 그러면서 “(박 전 장관이) 용산에서 끊고 들어왔어야 했다”며 “저라면 창피해서 회의를 주재하지 못한다”고 울분을 토했다.
같은 법원 형사32부(재판장 류경진)는 오는 12일로 예정된 이상민 전 행정안전부 장관의 내란중요임무종사 혐의 선고 공판 생중계를 허가했다. 특검은 그에게 징역 15년을 구형했다.
