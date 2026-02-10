“졸속통합 반대” 삭발 투쟁까지… 소외론 커진 행정통합
강원지사 상경, 국회 앞 삭발식
경북도청 앞 집회 이달 말까지
“40년 희생한 충북에 보상해야”
정부와 국회 주도로 추진 중인 광역지방자치단체 행정통합을 놓고 지역 소외론이 확산하고 있다. 일부 지역에서는 삭발 투쟁까지 벌어지는 등 반발이 커지고 있다.
김진태 강원지사와 김시성 강원도의회 의장은 9일 서울 여의도 국회 본관 앞에서 열린 강원특별법 개정안 통과 촉구를 위한 강원도민 결의대회에서 삭발식을 진행했다. 정부의 행정통합 특별법 논의에 밀려 지역 산업 육성과 지원안 등을 담은 강원특별자치도법 3차 개정안이 속도를 내지 못한다는 이유에서다.
김 지사는 “강원도가 여야 국회의원을 만나고 그동안 큰 노력을 기울였지만 개정안이 국회 문턱을 넘지 못하고 있다”며 “강원도뿐만 아니라 전북, 제주, 세종 등 4개 특별자치시도가 이번 개정안 통과에 함께 힘을 모으기로 했기 때문에 (개정안은) 반드시 국회에 상정될 것”이라고 말했다.
경북대구행정통합비상대책위원회도 이날 경북도청 앞에서 행정통합 규탄 삭발식을 열었다. 비대위 관계자는 “졸속으로 진행되는 경북·대구 통합에 결사 반대한다”고 말했다. 비대위는 11~27일 5차례 경북도청 앞에서 통합 규탄 집회를 이어갈 방침이다. 대구·경북 통합 논의를 놓고는 경북 북부권 소멸이 가속화할 것이라는 우려가 크다.
김영환 충북지사와 이양섭 충북도의회 의장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 충청북특별자치도 설치 및 국가균형발전 혁신성장 거점 조성을 위한 특별법 제정을 촉구했다. 김 지사는 “충북은 40년간 수도권과 충청권에 식수와 산업용수를 공급하면서 각종 중첩 규제로 인한 특별한 희생을 감내해 왔다. 이제는 그에 대한 정당한 보상이 필요한 시점”이라고 강조했다. 도는 행정통합 지자체에만 연간 최대 5조원 규모의 파격적인 재정 지원과 공공기관 우선 이전 등의 인센티브를 부여하는 것은 충북에 대한 역차별이라는 입장이다.
김태흠 충남지사는 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “정치적 의도만 남은 행정통합 논의를 즉각 중단하길 촉구한다”고 목소리를 높였다. 또 “우리의 요구는 양도소득세 100%, 법인세 50%, 부가가치세 5% 수준까지 맞춘 연간 약 9조원 수준의 항구적 재정 이양”이라고 강조했다. 김 지사는 이날 국회에서 열린 행정통합 입법공청회와 관련해 참고인 참석 등을 수차례 요구했으나 받아들여지지 않았다.
대전시의회는 10일 임시회 2차 본회의를 열고 대전·충남 행정통합에 대한 주민투표 시행 촉구 결의안을 상정한다는 계획이다. 시의회는 국민의힘 의원이 21명 중 16명을 차지해 압도적 과반 의석을 점하고 있다. 결의안이 의회에 상정될 경우 가결될 가능성이 크다.
부산·경남 지역은 중앙정부 주도의 통합 논의와는 다른 행정통합 로드맵을 이미 제시한 상태다. 올해 주민투표를 거쳐 2028년 총선 때 부산·경남 통합단체장을 선출한다는 계획이다. 박완수 경남지사는 도청에서 확대간부회의를 주재하며 “부산·경남 행정통합을 일관성 있게 흔들림 없이 추진해나가겠다”고 강조했다.
박 지사는 “광역 행정통합을 추진하는 대구·경북, 대전·충남 등이 요구한 권한을 중앙정부가 수용하지 않는 상황에서 주민투표 요구가 지역마다 빗발치고 있다”며 “부산·경남이 내건 통합 기본법 제정, 주민투표 요구가 아주 정당하고 적합, 적절했다는 것이 다른 지역 사례에서 나타났다”고 주장했다.
청주·춘천=홍성헌 서승진 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사