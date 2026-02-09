대법 “日 니시마쓰 건설, 강제동원 피해자 유족에 배상해야”
전범기업 배상 청구권 미소멸 재확인
일본 전범기업인 니시마쓰 건설이 강제동원 피해자 유족들에게 배상해야 한다는 대법원 판단이 나왔다. 앞선 대법원 전원합의체 판결에 따라 피해자들의 손해배상 청구권이 소멸하지 않았다는 점을 재확인하는 동시에 청구권 소멸시효 기산점을 2018년 대법원 전원합의체 판결로 잡아야 한다는 취지다.
9일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 배모씨 등 5명이 니시마쓰 건설을 상대로 낸 손해배상 청구소송에서 “배씨에게 2000만원, 나머지 4명에게 각각 1300여만원을 지급하라”며 원고 일부승소 판결한 원심을 확정했다.
원고들은 일제강점기 당시 함경북도 부령군에서 니시마쓰 건설에 강제 동원돼 노역하다가 사망한 이들의 유족이다. 이들은 불법행위에 따른 손해배상을 주장하며 2019년 4월 소송을 냈다. 그 이전에는 1965년 한일청구권협정으로 개인 청구권이 소멸했다는 이유로 소를 포기했다. 그러다 2012년 5월 대법원에서 개인 청구권이 한일청구권협정으로 소멸하지 않았다는 판단이 나왔고, 파기환송심을 거쳐 2018년 10월 대법원 전원합의체에서 최종 확정되자 소송을 제기했다.
쟁점은 강제동원 피해자의 손해배상 청구권이 1965년 체결된 한일청구권협정에도 불구하고 유효한지, 그렇다면 소멸시효는 남아 있는지 여부였다.
1심은 2012년 대법원의 파기환송 판결을 근거로 원고들의 청구권을 인정했다. 다만 유족이 소송을 제기한 2019년은 대법원 판례가 나온 이후 3년이 지나 소멸시효가 완성됐다고 보고 원고 패소 판결했다. 민법상 손해배상 청구권은 가해자가 불법행위를 한 날로부터 10년 또는 불법행위에 따른 손해와 가해자를 피해자가 안 날로부터 3년이 지나면 소멸한다.
그러나 2심은 소멸시효 계산 기준을 2012년이 아닌 이 판결이 재상고를 통해 확정된 2018년으로 봐야 한다며 1심 판결을 뒤집었다. 2심은 “2018년 대법원 판결 이전에는 배씨 등이 니시마쓰를 상대로 권리를 사실상 행사할 수 없는 장애 사유가 있었다”고 봤다. 대법원은 이런 판단에 오류가 없다고 보고 2심 결과를 그대로 확정했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
