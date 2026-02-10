어제의 동지가 오늘의 경쟁자로… MS, 기업시장 넘보는 오픈AI 견제
AI 에이전트 서비스 경쟁구도
독점적 파트너에서 기류 변화
마이크로소프트(MS)가 전략적 파트너인 오픈AI를 ‘경쟁사’로 규정하며 강하게 견제하고 나섰다. 약 19조원을 들여 키운 ‘호랑이’ 오픈AI가 인공지능(AI) 에이전트 서비스를 앞세워 핵심 수익원인 기업 시장까지 넘보고 있기 때문이다. AI 에이전트 시장이 급부상하면서 ‘운명 공동체’ 같던 두 회사가 이제 라이벌로서 각자의 길을 가는 모습이다.
8일(현지시간) 미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션 등에 따르면 저드슨 알토프 MS 상업 부문 최고경영자(CEO)는 최근 사내 영업조직에 보낸 이메일에서 오픈AI의 새 AI 에이전트 관리 도구인 ‘프론티어’에 대응하는 논리를 구체적으로 제시했다. 프론티어는 기업이 자체 업무 환경에 맞는 AI 에이전트를 구축하고 이를 운영·관리할 수 있도록 설계된 플랫폼이다.
알토프 CEO는 오픈AI를 ‘존중받을 만한 경쟁사’라고 평가한 뒤 “고객 앞에서는 MS 플랫폼의 경쟁력을 전면에 내세우라”고 주문했다. MS가 이미 확보한 플랫폼 역량을 오픈AI는 입증하지 못했으며 클라우드 서비스 등 인프라도 자체 구축하지 못한 점을 적극 공략하라는 것이다.
그는 또 MS 클라우드 서비스 ‘애저’를 이용하면 오픈AI는 물론 앤트로픽과 미스트랄, xAI 등 여러 AI 에이전트를 통합적으로 관리할 수 있어 더 합리적이라는 점을 내세웠다. 그러면서 MS가 복잡한 보안이나 규정 요구사항이 있는 대기업과의 협력 경험도 더 많기 때문에 사업 수주에 훨씬 유리한 위치에 있다고 강조했다.
MS는 2019년 자금난에 허덕이던 오픈AI에 10억 달러(약 1조4608억원)를 투자하며 초기 ‘전주’ 역할을 했다. 오픈AI는 약 3년 뒤 챗GPT를 세상에 데뷔시키며 일약 스타 기업으로 부상했다. 이후에도 100억 달러 이상을 오픈AI에 투입한 MS는 그 대가로 오픈AI 모델을 자신의 클라우드와 오피스 제품군에 우선적으로 적용할 수 있는 권리를 확보했다. 오픈AI도 MS 애저를 통해 ‘안정적인 인프라’와 ‘글로벌 고객 접점’이라는 두 마리 토끼를 잡는 데 성공했다.
상부상조 관계를 이어오던 양측 사이의 변화 기류는 지난해부터 포착됐다. 비영리법인으로 출범한 오픈AI가 기업 지배구조를 손질해 영리 활동이 가능한 공익법인(PBC)으로 전환한 데 이어 MS와의 독점적 관계를 해소하는 방향으로 파트너십을 개정하면서 양사는 점차 소원해지는 모습을 보였다. 오픈AI는 MS 경쟁사인 아마존웹서비스(AWS), 오라클 등과 손을 잡으며 MS 의존도를 낮췄고, MS 역시 오픈AI를 추격하는 앤트로픽의 AI 모델을 애저에 도입하며 맞불을 놨다.
이런 와중에 MS 핵심 사업 중 하나인 소프트웨어(SW) 산업을 집어삼킬 수 있는 기업용 AI 에이전트가 급부상한 것이다. 다만 MS가 ‘큰손’으로서 오픈AI 모델에 대한 차별적 접근권과 전 세계 고객과 연결하는 채널을 갖고 있다는 점에서 여전히 한 배를 탄 관계라는 분석도 나온다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
