혼돈의 태국, ‘안정’ 택했다… 보수 여당 승리
헌법 개정 투표는 60%가 찬성
8일 열린 태국 총선에서 보수 성향 집권 여당 품짜이타이당이 제1당에 오를 것으로 전망되면서 아누틴 찬위라꾼(60) 총리의 연임이 유력해졌다. 2023년 총선 이후 2년여 동안 총리가 세 차례 교체되는 정치적 혼란 속에서 경제적 안정과 보수를 선택한 표심이 반영됐다는 분석이다.
로이터통신은 선거관리위원회 자료를 인용해 9일 오후 1시6분 기준 개표가 94% 진행된 가운데 품짜이타이당이 하원 500석 중 193석(38.6%)을 확보했다고 보도했다. 유력 1당 후보였던 진보 성향 국민당은 118석에 머물렀고, 탁신 친나왓 전 총리 가문의 포퓰리즘 정당으로 오랜 기간 집권당이었던 프아타이당은 74석에 그쳤다.
이 같은 결과는 지난해 캄보디아와의 국경 충돌 이후 고조된 민족주의·친군부 보수 여론이 영향을 미친 것으로도 풀이된다. 캄보디아와의 교전 이후 아누틴 총리는 국방력 강화를 강조해온 반면 국민당은 징병제 폐지, 군 장성 감축을 주장했다.
이번 선거와 함께 치러진 개헌 추진 국민투표에서는 찬성이 60%, 반대가 32%를 기록해 2014년 군부 쿠데타 이후 2017년 제정된 현행 헌법의 개정 절차 착수가 유력해졌다. 다만 개정까지는 두 차례 국민투표를 더 거쳐야 해 최소 2년 이상 소요될 전망이다.
