혼돈의 태국, ‘안정’ 택했다… 보수 여당 승리

입력:2026-02-09 18:49
수정:2026-02-09 18:51
헌법 개정 투표는 60%가 찬성

아누틴 찬위라꾼 태국 총리가 9일(현지시간) 방콕 정부청사에서 참배하고 있다. AFP연합뉴스

8일 열린 태국 총선에서 보수 성향 집권 여당 품짜이타이당이 제1당에 오를 것으로 전망되면서 아누틴 찬위라꾼(60) 총리의 연임이 유력해졌다. 2023년 총선 이후 2년여 동안 총리가 세 차례 교체되는 정치적 혼란 속에서 경제적 안정과 보수를 선택한 표심이 반영됐다는 분석이다.

로이터통신은 선거관리위원회 자료를 인용해 9일 오후 1시6분 기준 개표가 94% 진행된 가운데 품짜이타이당이 하원 500석 중 193석(38.6%)을 확보했다고 보도했다. 유력 1당 후보였던 진보 성향 국민당은 118석에 머물렀고, 탁신 친나왓 전 총리 가문의 포퓰리즘 정당으로 오랜 기간 집권당이었던 프아타이당은 74석에 그쳤다.

이 같은 결과는 지난해 캄보디아와의 국경 충돌 이후 고조된 민족주의·친군부 보수 여론이 영향을 미친 것으로도 풀이된다. 캄보디아와의 교전 이후 아누틴 총리는 국방력 강화를 강조해온 반면 국민당은 징병제 폐지, 군 장성 감축을 주장했다.

이번 선거와 함께 치러진 개헌 추진 국민투표에서는 찬성이 60%, 반대가 32%를 기록해 2014년 군부 쿠데타 이후 2017년 제정된 현행 헌법의 개정 절차 착수가 유력해졌다. 다만 개정까지는 두 차례 국민투표를 더 거쳐야 해 최소 2년 이상 소요될 전망이다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

