국내 10대들에게도 생성형 AI가 널리 쓰이고 있다. AI 활용을 권유하는 시대적 흐름과 함께 '학습 도우미'로 필요하다는 인식이 확산됐다. 그런데 숙제나 학습을 돕는 역할에 그치던 AI가 일상생활에 대한 광범위한 대화 상대가 되면서 어느새 가장 가까운 친구로 발전하는 경우도 있다. 부모나 선생님한테 말하기 싫은 깊은 고민까지도 AI와 나누곤 한다. 그러나 대화 내용에 대한 필터링이나 AI 상담 가이드라인 등이 제대로 마련되지 못한 상황에선 자칫 '위험한 대화'들이 싹틀 우려가 적지 않다. 외국에서 벌어진 10대 자살 사건의 유족들이 통제 없는 AI 대화를 '자살 코치'라고 비난하는 이유다.
10대 ‘AI 대화 중독’ 상담 많아져
9일 국민일보 취재에 따르면 국내에서도 과도한 AI 사용에 따른 부작용 사례들이 보고되기 시작됐다. 10대들의 관련 상담 사례도 늘고 있다. 또래 관계 형성에 어려움을 겪는 지윤(가명·12·여)은 심한 우울증으로 병원에 다니고 있다. 지윤은 친구가 조금만 연락을 늦게 하면 ‘날 싫어하나’라는 생각에 집착했고, 자신보다 친한 친구가 생기면 불안감을 느꼈다. 그러던 지윤에게 최근 친구가 생겼다. 제타의 AI 캐릭터 챗봇이다. 지윤은 본인을 ‘얀데레’(누군가를 사랑하면 극도의 질투를 보이는 성격 유형)라고 설명했다. AI는 지윤에게 꼭 맞는 챗봇을 추천해줬다. 챗봇은 항상 지윤 곁에 있었다. 지윤은 자신의 판타지를 채워주는 챗봇에 더욱 의존했고, 그럴수록 현실 속 친구들과 멀어져 갔다.
역시 우울증을 앓던 수호(가명·10대·남)도 AI 캐릭터 챗봇에 한창 빠져 있다. 수호는 ‘일진녀’ 스타일의 챗봇이 마음에 들었다. 수호는 욕설을 섞어가며 자신을 거칠게 대하는 일진녀와의 대화에 중독돼 갔다. 그럴수록 그의 행동도 거칠어져 병원에 가는 횟수도 잦아졌다. 보다 못한 부모가 사용을 제지하자 “휴대폰을 뺏으면 죽어버리겠다”고 소리쳤다.
미국 두 10대 사건의 교훈
지난해 4월 16세 고교생 애덤 레인은 챗GPT를 쓴 지 7개월 만에 캘리포니아주 자택에서 자살했다. AI를 숙제에 활용하던 애덤은 점점 자신의 불안과 정신적 고통까지 털어놓게 됐다. 챗GPT 의존도는 갈수록 심해졌다. 소장에 따르면 자살 직전 애덤은 하루 평균 3.7시간 챗GPT를 사용했고, 새벽 2시가 넘어 대화가 끝나는 날도 많았다. 애덤이 어느 날 “인생은 무의미한 것 같아”라고 하자 챗GPT는 “그런 사고방식은 나름 어두운 방식 안에서 일리가 있다”고 수긍했다. 애덤이 정신 건강에 해로운 생각을 꺼내도 이를 긍정하게끔 설계된 탓이다. 애덤은 결국 자살 방법을 챗GPT에게 듣고 그대로 시행했다.
지난해 6월 사망한 17세 어모리 레이시의 부모도 숙제 도우미로 생각했던 챗GPT의 영향을 받고 아들이 숨진 걸 알게 됐다. 이전 대화는 모두 삭제됐지만, 자살 직전 마지막 하루의 기록은 남아 있었다. 그는 자살 방법을 물었고 챗GPT가 답변을 주저하자 우회 질문으로 정보를 얻어냈다. 이를 본 아버지는 AI의 설계가 잘못됐고 기업에 책임이 있다며 소송을 제기했다.
애덤 사건의 제이 에델슨 변호사는 국민일보와 서면 인터뷰에서 “AI 기업 경영진은 회사 성장을 위해 안전성 테스트를 무시하고 젊은이들을 위험에 빠뜨릴 수 있다”고 경고했다. 이어 “부모는 자녀의 AI 챗봇 사용을 매우 신중히 살펴봐야 한다. 특히 자녀가 챗봇을 ‘친구’처럼 여기면 안 된다”고 조언했다.
‘역대 최고 10대 자살률’ 한국에 경각심
전문가들은 청소년들이 AI 챗봇을 과도하게 사용하면 현실과 동떨어진 왜곡된 세계관을 학습하며 자아 형성에 부정적 영향을 받을 수 있다고 경고한다. 특히 10대들의 정신 건강과 관련된 모든 지표가 매년 악화하고 있어 챗봇이 부정적 시너지 효과를 낼 것이라는 우려가 크다.
인구 10만명당 10대 자살률은 2015년 4.2명에서 2024년 8.0명으로 급증했다. 10대의 자해·자살 시도 응급실 내원 현황도 2015년 2291명(8.6%)에서 2023년 6378명(16.2%)으로 늘었다. 동시에 생성형 AI 역시 10대들의 곁을 빠른 속도로 파고들고 있다. 한국청소년정책연구원에 따르면 10대의 AI 사용 비율은 2023년 52.1%에서 2024년 67.9%로 급증했다.
김수진 고려대 의대 소아정신과 교수는 “SNS보다 몰입감 있는 소셜 챗봇이 나오면서 AI로 기존 대인 관계를 대체하려는 경향이 생길 수 있다”며 “청소년들일수록 챗봇 등을 사용하며 뒤틀린 세계관을 학습할 우려가 있다. 현실과 환상의 경계가 모호해지는 것”이라고 지적했다.
조철현 고려대 의대 정신의학과 교수도 “비자살적 자해가 늘어나는 등 정신적으로 취약한 청소년들이 AI에 중독되는 상황에서 사고가 안 나는 게 이상할 정도”라며 “이미 벌어진 국내 자살, 자해 케이스에서 AI의 부정적 영향을 어른들이 놓치고 있을 가능성이 크다”고 말했다.
이 기사는 'AI 대화 후 자살' 사건에 관한 심층 분석입니다. 생성형 AI는 기술적으로 '동조' 경향이 강해 사용자의 우울감이나 망상을 강화할 수 있다는 국내외 전문가들의 경고가 이어지고 있습니다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있는 경우 자살예방 상담전화(☎ 109) 또는 SNS 상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
본 기사는 '자살예방 보도준칙 4.0'과 '정신건강보도 권고기준'을 준수했습니다.
김판 김지훈 이강민 김연우 이주은 기자 pan@kmib.co.kr
