홍콩, 反中 언론사주에 징역 20년 선고
빈과일보 지미 라이, 사실상 종신형
홍콩 법원이 9일 반중 신문 빈과일보 창업자 지미 라이(78·사진)에게 징역 20년을 선고했다.
사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 홍콩 웨스트카오룽 법원은 이날 라이에게 적용된 국가보안법 위반 등 3개 혐의를 모두 유죄로 인정했다. 라이는 2019년 홍콩 민주화 시위 당시 빈과일보를 통해 대중을 선동하고 외국 정부에 중국·홍콩 관료를 제재하도록 로비한 혐의 등으로 이듬해 12월 구속기소됐다. SCMP는 “감형을 받아도 조기 석방이 가능한 시점은 2044년”이라며 “라이는 96세가 돼야 풀려날 수 있다”고 전했다. 사실상 종신형인 셈이다.
중국 광둥성 출신인 라이는 파산한 의류 공장을 인수해 ‘지오다노’를 창업하고 부를 쌓았지만, 1989년 6월 천안문 민주화 시위에 대한 중국 정부의 유혈 진압에 충격을 받고 빈과일보를 창간했다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 10월 부산에서, 키어 스타머 영국 총리는 지난달 중국 베이징에서 각각 시진핑 중국 국가주석을 만나 라이의 구금 문제를 언급했지만 사면을 끌어내지 못했다.
김철오 기자
