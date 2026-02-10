서울 아파트 매물 늘었지만… “외곽은 오히려 줄었다”
비싼 한강벨트 지역만 매물 증가
청년·신혼부부 시장서 소외될 듯
다주택자 양도소득세 중과 유예 종료가 코앞으로 다가오면서 서울 아파트 시장에 매물이 쏟아지고 있다. 다만 이른바 ‘한강벨트’ 이외 서울 외곽 지역은 오히려 매물이 줄기도 해 이번 조치가 청년이나 신혼부부 등의 실거주 수요를 해소하는 데 미치는 영향은 제한적이라는 분석도 나온다.
9일 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 이재명 대통령의 ‘다주택자 양도세 중과 유예 종료’ 발언이 나오기 하루 전인 지난달 22일 대비 서울의 아파트 매물은 이날 기준 6.0% 증가했다. 22일 5만6216건이었던 매물이 5만9606건으로 늘어난 수치다.
매물이 많이 늘어난 건 집값이 비싼 한강 인접 고가 주거지역이었다. 송파구가 21.7%로 가장 많았고 성동구 19.7% 광진구 14.5%가 뒤를 이었다. 서초구와 동작구도 각각 11.7%, 11.6%에 이르렀고 마포구와 용산구, 강동구도 10%대 증가율을 기록했다.
반면 서울 권역에서 집값이 낮은 외곽 지역 매물은 좀체 늘지 않았다. 강북구와 성북구가 각각 8.5%, 4.2%가 줄었고 금천·구로·강서·양천구까지 6개구가 모두 매물 감소세였다. 노원구와 은평구, 중랑구는 증가율이 1% 미만으로 미미했다.
이같은 현상에는 가격 차이가 크게 작용한 것으로 풀이된다. 남혁우 우리은행 WM영업전략부 연구원은 “(한강벨트 대비) 서울 외곽 지역의 매물이 없는 가장 큰 이유는 가격”이라고 말했다. 한강벨트 지역은 그간 누적된 가격 상승분이 크기 때문에 양도세 중과가 시행되면 세금 부담이 급증한다는 설명이다. 또한 정부가 보유세 강화 기조를 드러낸 것도 이 지역에 매물이 나오는 이유다.
반면 외곽 지역의 경우 물건을 내놓을만한 조건이 충족되지 않았다는 분석이다. 남 연구원은 “토지거래허가제도 내에서 세입자 만기 도래기일이 많이 남아 물리적으로 팔고 싶어도 팔지 못하는 것”이라고 봤다. 토지거래허가구역 내 주택은 2년 실거주가 필수라 세입자 있는 ‘세 낀 집’은 거래가 어렵다. 게다가 누적 가격 상승률이 낮고, 또 최근 실수요 유입이 꾸준한데다 가격 상승 전망도 양호해 매물이 덜 나온다는 설명이다.
나오는 매물이 고가 주택지에 집중되면서 실제로 집을 구하려는 청년이나 신혼부부 등은 현금 여력이 없는 이상 시장에서 소외될 것으로 보인다. 지난해 10·15 부동산 대책으로 인해 집값 15억원 이하 아파트를 사더라도 주택담보대출 한도는 최대 6억원에 그친다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
