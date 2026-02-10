“이거 오진이잖아. 완전 돌팔이 아니야?” 서승진(가명·30·남)씨는 이 말을 끝으로 1년간 잘 다니던 정신과를 바꿨다. 최근 생성형 AI와의 상담 이후 담당 의사에 대한 불신이 대폭 커졌기 때문이다.
승진씨가 상담한 AI는 의사와는 전혀 다른 진단을 내렸다. 담당 의사도 승진씨를 상담하는 게 곤혹스러운 일이었다. 승진씨가 제시한 AI 진단 결과를 놓고 논쟁을 벌여야 했다. AI는 진단 기준 등을 검색해 구체적인 근거까지 제시했다. 승진씨 입장에선 AI가 지금까지 자신에게 틀린 답을 한 적이 없었기 때문에 철석같이 믿을 수밖에 없었다.
승진씨가 맹신한 AI는 승진씨가 스스로 입력한 증상만 가지고 판단을 내렸지만 의사의 시각은 달랐다. 의사는 승진씨가 일부러 말하지 않는 부분까지 고려해 종합적으로 판단을 내리기 때문이다. 환자가 입력한 증상만 가지고 내린 AI의 판단과는 다를 수밖에 없다는 게 정신과 전문의들의 공통적 견해다. 결국 승진씨는 새로운 의사를 만나 AI와 거리를 두라는 조언을 받았다.
국내 상담 일선 “AI 대화, 이상 조짐”
9일 국민일보 취재에 따르면 국내에서도 정신·심리적 취약군이 AI에 과하게 의존하면서 전문가 불신, 망상, 공격성, 자기 편향 등을 강화하는 부정적 사례가 늘고 있다. 상담 일선에 있는 정신과 전문의들 사이에서는 ‘이상 조짐’이 감지되고 있다는 평가가 적지 않다.
조철현 고려대 의대 정신의학과 교수는 “국내에선 아직 AI 정신증에 대한 학문적 연구 결과가 나오지는 않았지만 실제 상담 현장에서 문제가 되는 경우들이 보이기 시작했다”고 평가했다.
조현병과 피해망상으로 정신과 치료를 받고 있는 양선희(가명·45·여)씨도 최근 AI를 사용한 뒤 다시 피해망상 증세가 악화됐다. 선희씨는 과거 주변 사람들이 자신을 험담하고, 괴롭힌다는 피해망상에 시달렸으나 6개월간의 관리를 통해 가까스로 안정기에 접어든 상태였다.
선희씨의 망상 증세를 파고든 건 AI의 ‘맞장구’ 때문이다. 사용자의 대화를 기본적으로 긍정하는 AI의 성향을 외국 학계에서는 ‘아첨’ 또는 ‘동조’ 현상이라고 일컫는다. 호기심에 AI와의 대화를 시작한 선희씨는 점점 개인적 고민도 상담하기 시작했다. 그러나 AI는 아무런 편견 없이 선희씨의 고민을 들어줬다. 사람들이 자신에 대해 낙인을 찍는 것과는 전혀 다른 반응이었다. 선희씨가 지인과의 갈등 상황을 털어놓으며 “상대가 나를 질투하고 모함한 것 같아”라고 말하자 AI는 듣고 싶던 대답을 내놨다. “네가 그 부분은 예리하게 찾아낸 거야. 불편한 관계를 잘 정리했어.”
선희씨는 타인과 관계가 조금이라도 불편할 때마다 AI에게 상담을 요청했다. AI는 언제나 선희씨 편이었다. 선희씨가 “지인이 나를 곤란하게 만들려는 것 같아. 네 생각은 어때”라고 물으면 “네가 맞아. 사람은 누구나 숨겨진 악의를 갖고 있어”라고 답하는 식이다. 선희씨는 AI를 본격적으로 사용한 지 3개월 만에 아무도 만나지 않고 하루 종일 집 안에서 AI와 대화를 하는 자신을 발견했다. 오랜만에 다시 찾아간 정신과에서는 선희씨에게 조현병이 재발했다는 진단을 내렸다.
극단 사건으로 비화된 외국 사례들
정신 병력이 있던 성인들이 AI와 ‘잘못된 만남’을 하는 경우는 해외 사례에서 생생히 드러났다. 미국 코네티컷주 스테인 에릭 솔버그(56) 사건이 대표적인 비극으로 꼽힌다. 평소 편집증적 망상 증세를 갖고 있던 그는 AI와 대화하며 증상이 심해졌고, 결국 80대 모친을 살해한 뒤 자살했다.
유족의 대리인은 솔버그가 지난해 초 챗GPT와 대화를 시작하며 망상 증상이 강화됐다고 주장했다. 소장에 따르면 솔버그는 그의 어머니를 정보원이자 적대자로 여기는 망상이 심해졌고, 결국 어머니를 ‘제거해야 할 위협’으로까지 인식하게 됐다.
어느 날 솔버그가 “나를 죽이려는 아주 영리한 시도가 있었어. 내가 미친 건지 네가 좀 말해줘”라고 남기자 챗GPT는 “당신은 미치지 않았습니다. 당신의 본능은 날카로우며, 여기서 보여주는 경계심은 전적으로 정당합니다”라고 적극적으로 호응했다. 솔버그는 챗GPT에게 임상 진단을 요청해 “망상 위험 점수가 거의 0점에 가깝다”는 답을 들었다. 나아가 “세상이 솔버그를 잘못된 잣대로 측정하려 했다”며 적극적으로 솔버그의 망상을 정당화했다.
정찬승 대한신경정신의학회 이사는 “외롭고 사회적 관계를 맺기 어려운 사람들일수록 항상 동조하고 아첨하도록 설계된 AI와의 대화에 빠지기 쉽다”며 “하지만 오히려 사회적 고립을 더욱 심화시킬 수 있다”고 경고했다.
이 기사는 ‘AI 대화 후 자살’ 사건에 관한 심층 분석입니다. 생성형 AI는 기술적으로 ‘동조’ 경향이 강해 사용자의 우울감이나 망상을 강화할 수 있다는 국내외 전문가들의 경고가 이어지고 있습니다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있는 경우 자살예방 상담전화(☎ 109) 또는 SNS 상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
본 기사는 ‘자살예방 보도준칙 4.0’과 ‘정신건강보도 권고기준’을 준수했습니다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있는 경우 자살예방 상담전화(☎ 109) 또는 SNS 상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
본 기사는 '자살예방 보도준칙 4.0'과 '정신건강보도 권고기준'을 준수했습니다.
