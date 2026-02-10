BTS 광화문 공연 26만명 모인다… 경찰 안전 TF 구성
테러 대비 특공대·강력팀 등 투입
경찰이 다음 달 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 ‘완전체’ 복귀 공연에 최대 26만명이 모일 것으로 예상하고 특공대 투입 등 안전 대책 마련에 나섰다.
박정보 서울경찰청장은 9일 정례 기자간담회에서 “공공안전차장을 팀장으로 한 태스크포스(TF)를 구성하고 행사가 안전하게 이뤄질 수 있도록 준비 중”이라고 밝혔다. 경찰은 광화문 앞 월대 건너편인 광화문광장 북쪽 시작점 공연 무대를 중심으로 덕수궁 대한문까지 23만명, 숭례문까지는 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예상하고 있다.
경찰은 인파 밀집도에 따라 공연장을 코어존, 핫존, 웜존, 콜드존 등 크게 4개 구역으로 나누고 이를 15개 구역으로 세분화한다. 각 구역에는 총경급 책임자가 지정된다.
현장에서 우려되는 폭행·난동·테러 등에 대비해 일선 9개 경찰서의 13개 강력팀을 배치한다. 경찰특공대는 폭발물 점검과 거동 수상자 확인 등 테러 예방과 진압 활동에 나설 계획이다. 경찰은 온라인 커뮤니티 등에 협박 글이 올라올 가능성도 있다고 보고 사이버수사대 전담팀의 모니터링을 통해 게시 즉시 처벌한다는 방침이다.
공연 전후 발생할 수 있는 불법 행위도 대비한다. 티켓 예매 과정에서의 매크로 프로그램 사용, 서버 장애를 유발하는 업무방해 행위 등이 단속 대상이다.
