이 대통령 다주택자 비판에… 중기장관, 27억 잠실아파트 내놨다
한 장관, 보유 주택 3채 처분키로
양주 단독주택은 가족 공동소유
한성숙 중소벤처기업부 장관이 실거주 중인 주택 1채를 제외한 나머지 주택을 모두 처분하기로 했다. 이재명정부의 강력한 다주택자 규제 기조에 발맞춘 결정으로 풀이된다.
중기부는 한 장관이 본인 명의로 보유한 주택 4채 중 3채에 대한 매각 절차에 들어갔다고 9일 밝혔다. 한 장관은 앞서 경기도 양평군 단독주택과 서울 강남구 오피스텔을 매물로 내놓았고 이번에 서울 송파구 아파트를 추가로 매도하기로 했다.
정부공직자윤리위원회가 공개한 2026년 제1회 공직자 수시재산등록사항에 따르면 한 장관은 서울 송파구 잠실동 아파트(27억3981만원), 서울 종로구 삼청동 단독주택(15억원), 경기도 양평군 단독주택(6억3000만원), 서울 강남구 역삼동 오피스텔(20억7463만원) 등 총 4채의 주택을 보유하고 있다. 처분이 완료되면 실거주 중인 종로구 단독주택 1채만 남게 된다.
한 장관은 국무위원중 가장 많은 주택을 보유한 인물로 공직자 다주택자 이슈가 불거질 때마다 이름이 거론돼왔다. 송파구 아파트의 경우 모친이 거주 중인 문제로 처분 여부를 고심했으나 최근 정부의 다주택자 규제에 맞춰 처분을 택한 것으로 보인다. 중기부는 경기도 양주시 광사동 단독주택은 가족 공동소유로 보유·처분 대상이 아니라고 설명했다.
이 대통령은 연일 다주택자를 겨냥한 압박성 발언을 이어가고 있다. 전날엔 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “한 사람이 수백채씩 집을 사모으도록 허용하면 수만채 집을 지어 공급한들 부족할 수밖에 없지 않겠느냐”고 지적했다. 청와대는 최근 고위공직자 인사검증 과정에서 다주택 여부와 함께 ‘처분할 의향이나 계획이 있는지’ 등을 확인하는 항목을 추가한 것으로 알려졌다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
