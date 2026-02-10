이란, 노벨평화상 수상자에 징역 7년6개월 추가
인권 운동가 모하마디, 형량 총 44년
이란의 대표적인 여성 인권 운동가이자 노벨평화상 수상자인 나르게스 모하마디(54·사진)가 징역 7년6개월 형을 추가로 선고받았다.
모하마디의 변호사 모스타파 닐스는 6일(현지시간) 엑스(옛 트위터)에 “이란 혁명재판소에서 범죄 모임 및 공모 혐의에 대해 징역 6년, 선전 활동으로 징역 1년6개월 형을 선고받았다”고 전했다. 이어 “모하마디가 2년간 출국 금지와 국내 유배 조치도 받게 됐다”며 항소 의사를 밝혔다. 그가 받은 총 형량은 44년에 달한다. 이미 13년 넘게 복역 중인 그는 17년을 더 감옥에서 보내야 한다. 그는 판결 전후 옥중 단식 투쟁을 벌였다.
모하마디는 사형 집행과 여성 복장 규율 반대 운동으로 2001년부터 25년간 수차례 투옥과 석방을 반복했다. 2023년 노벨평화상도 수감 상태에서 받았다. 2024년 12월 건강 문제로 출소한 그는 지난해 12월 의문사한 인권 변호사의 장례식장에서 반정부 연설을 해 재수감됐다.
이번 판결은 이란이 미국과 핵 프로그램 협상을 재개한 직후 나왔다. 군사적 압박 속에서도 반정부 인사에 중형을 선고해 체제 결속을 다지려는 의도로 분석된다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
