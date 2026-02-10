임헌영 한국문학관장 “문학적 상상력, AI 시대 돌파구”

취임 간담회서 ‘문학의 대중화’ 강조

내달부터 ‘이달을 빛낸 문학인’ 선정

연합뉴스

지난달 부임한 국립한국문학관 임헌영(사진) 관장이 9일 서울 중구의 한 식당에서 기자간담회를 열고 ‘문학의 대중화’를 강조하며 향후 사업 계획과 포부를 밝혔다.



임 관장은 “국립한국문학관이라는 이름부터 ‘박물관’이 아닌 ‘문학관’인 이유가 있다. 문학관은 보존을 넘어 대중과 향유를 목표로 해야 한다”면서 “자료 수집과 연구를 넘어, 온 국민이 문학을 함께 즐기는 공간으로 문학관을 만들겠다”고 밝혔다. 또 “인문사회과학의 기반은 문학이며 ‘문학적 상상력’이 변화한 산업 환경에서 새로운 돌파구를 찾아낼 것”이라며 문학의 중요성을 강조했다.



임 관장은 문학관의 핵심 과제로 ‘문학의 대중화’를 제시했다. 이에 따라 문학관은 한국문학사에 중요한 족적을 남긴 문학인을 매월 선정해 기념행사를 여는 ‘이달을 빛낸 문학인’ 사업을 다음 달부터 시행한다.



올해는 한용운 시집 ‘님의 침묵’ 초판 발간 100주년(5월), 이상화 ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’ 발표 100주년(6월), 박경리 탄생 100주년(10월) 등 주요 기념 시점과 연계한 프로그램이 추진된다.



작가와 작품의 현장을 체험하는 여행 상품 ‘한국문학기행’을 지자체 등과 협력해 개발하고 ‘한국문학 자료관리시스템’도 구축할 계획이다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



