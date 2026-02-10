쇼트트랙 첫 메달 사냥, 선봉에 최민정
오늘 혼성 2000m 계주 경기 출전
스타터 맡아 “몸싸움 안 밀릴 것”
메달 2개 추가땐 올림픽 한국 최다
‘세계 최강’ 한국 쇼트트랙이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 메달 레이스를 시작한다. 대표팀 에이스 최민정(성남시청)이 첫 메달이 걸린 혼성 계주 선봉에 선다.
한국 쇼트트랙 대표팀은 10일(한국시간) 오후 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 혼성 2000m 계주 경기에 나선다. 최민정과 김길리(성남시청), 임종언(고양시청), 황대헌(강원도청)이 각각 500m씩 맡아 달리게 된다. 이번 대회 쇼트트랙의 첫 메달이 걸린 종목이다. 대표팀은 금메달 2개 이상을 목표로 이번 대회에 나섰다.
사실상 단거리 종목에 가까운 만큼 첫 주자의 출발과 레이스 선두 장악 여부가 중요한 경기다. 그 중책을 최민정이 맡는다. 스타트와 단거리 주파 능력에선 그를 따라잡을 이가 없어서다. 최민정은 전략 노출 우려에도 “이미 다른 팀들도 내가 스타터(1번 주자)로 나설 것으로 알고 있다. 예상 가능한 만큼 큰 문제는 없다”며 자신감을 드러냈다.
최민정은 “단거리 종목은 한국 대표팀의 취약 종목이지만 출발만 잘하면 승산이 있다”며 “좋은 스타트를 끊는 것은 특별한 전략이 필요한 게 아니라 최대한 빠르게 나가야 하고, 몸싸움에서 밀리지 않는 것이 중요하다”고 강조했다. 대표팀은 결승에서 안쪽 레인을 배정받기 위해 준결승부터 전력을 다한다는 전략이다.
대표팀은 혼성 계주 종목 첫 금메달을 노린다. 혼성 계주가 처음으로 올림픽 정식 종목이 된 직전 베이징 대회에선 준준결승에서 넘어져 아쉽게 메달 획득에 실패했었다. 한국은 2025-2026시즌 국제빙상경기연맹(IS U) 월드투어 혼성 계주 랭킹 2위를 차지했고, 3차 대회에선 최민정이 1번 주자로 나서 금메달을 따낸 바 있다.
선수들도 자신감을 내비치고 있다. 김길리는 “타면 탈수록 감각이 살아나고 있는 것이 느껴진다. 현재 무척 좋은 상태”라고 전했다. 임종언은 “대회 첫 경기가 팀 경기인 만큼 부담이 되지 않을 수가 없다”면서도 “내가 제 역할을 다한다면 형과 누나들이 모두 잘해줄 것으로 생각해 기대가 크다”고 말했다.
최민정은 이번 대회에서 메달 1개만 더하면 김수녕(양궁), 진종오(사격), 이승훈(스피드스케이팅)과 함께 최다 올림픽 메달(6개) 보유자가 된다. 여자 1500m 3연패에 도전하는 그는 “올림픽 금메달은 하늘에서 내려주는 것으로 생각한다”며 “우리는 할 수 있는 최선을 다했기에 이제 하늘의 뜻을 기다리겠다”고 말했다.
