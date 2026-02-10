호주, 자궁경부암 퇴치 ‘1호 국가’ 될 듯
2035년까지…HPV 예방접종 등 주효
한국 신규 진단 건수, 호주의 3배
호주가 2035년까지 자궁경부암을 퇴치한 첫 국가가 될 전망이다. 9일 의료계 및 외신에 따르면 호주는 2007년 세계 최초로 HPV 백신을 국가예방접종사업(NIP)에 포함하며 자궁경부암 예방 정책의 전환점을 마련했다. 지난해 11월 호주 여성부 차관 겸 보건노인복지부 차관은 “호주가 여아와 젊은 여성을 대상으로 HPV 백신을 조기 도입하고 자궁경부 세포 검사 대신 HPV DNA 선별검사로 전환한 덕분에 자궁경부암 퇴치를 달성하고 더 많은 생명을 구하는 목표를 향해 순조롭게 나아가고 있다”고 평가했다.
호주는 2023년 자궁경부암 근절 전략을 발표하고 2035년까지 사실상 퇴치를 선언한 바 있다. 이를 위해 4820만 호주달러(약 477억원) 투자를 확정하고 남녀 모두를 포함해 접종 대상자의 90% 접종률 달성, 검진 대상자 기준 5년 주기 검진율 70% 달성, HPV 관련 전암 병변 및 암 환자 95%에 최적 치료 제공이라는 구체적 목표안을 제시했다. 정책의 성과는 가시화되고 있다. 2021년에는 1982년 통계 수립 이후 처음으로 25세 미만 여성에서 자궁경부암 진단 사례가 한 건도 나오지 않았다. 2024년 호주의 자궁경부암 신규 진단 건수는 1030건으로 국내 발생자 수(2023년 기준 3144명)의 약 3분의 1에 그쳤다.
호주는 현재 26세 미만 남녀 모두에 HPV 예방접종을 지원하고 있다. 2018년부턴 9가지 바이러스 유형을 예방 가능한 HPV 9가 백신도 도입해 적용 중이다. 2023년 기준 호주 9~15세 HPV 백신 접종률은 남아 81.8%, 여아 84.2%에 달한다. 연구에 따르면 남녀 모두에서 접종률 75%를 달성할 경우 HPV 16형 등 주요 HPV 유형을 30년 내에 퇴치할 수 있을 것으로 분석된다. 한국은 NIP 지원 대상을 기존 만 12~17세 여자(18~26세는 저소득층만)에서 올해부터 12세 남자로 확대했으나 여전히 제한적이고 9가 백신 도입 여부는 미정이다.
민태원 의학전문기자
