설 연휴 코앞 가축 전염병 확산 비상등 켜진 영남
창녕, 아프리카돼지열병 발생
봉화, 조류인플루엔자 ‘확진’
설 연휴를 앞두고 경남 지역에 가축 전염병이 잇따라 발생하고 있다. 경북도에서도 조류인플루엔자(AI) 확진 판정이 나오면서 방역 당국의 긴장감도 고조되고 있다.
경남도는 설 연휴 귀성·귀경 이동 증가 등에 대비해 도를 컨트롤타워로 하는 가축 전염병 확산 방지 체계를 운영할 계획이라고 9일 밝혔다. 도에 따르면 지난 4일 창녕군에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생한 데 이어 거창군 종오리 농가에서 7일 H5형 AI 항원이 확인됐다. 도는 긴급 방역대책본부를 가동하고 전염병 확산을 막기 위해 주말에도 현장 지휘와 함께 24시간 비상체제를 운영했다.
도는 양돈농장 종사자 모임·행사 전면 금지, GPS 미장착 차량 집중 단속을 하고 있다. 돼지 도축장과 사료원료 및 첨가물, 축산 차량에 대한 감시망도 가동 중이다. 다만 창녕군에서 ASF가 발생한 이후 방역대 내 13호 농가와 역학 조사와 관련된 농가 205호에 대해 정밀검사를 한 결과 모두 ‘음성’으로 확인돼 추가 확진은 없었다.
도는 거창군 AI 발생과 관련해 해당 농장에 초동방역팀을 투입, 농장 출입을 통제했으며 통제초소도 설치했다. 또 농장 내 사육 중인 종오리 7420마리를 살처분했다. 경남지역 오리 농장 36곳과 거창 농장 계열사인 제이디팜 오리 계약사육농장 95곳을 대상으로는 20일까지 일제 검사를 진행한다.
도는 14일까지를 철새도래지 ‘집중 소독 주간’으로 정해 공동방제단(86대), 시·군 소독차량(33대), 농림축산식품부 임차 차량(4대)를 투입하고 철새도래지와 인근 가금농장 33곳을 매일 2차례 이상 소독한다. 도내 가금전담관 223명도 투입해 가금농장 동향을 점검할 계획이다. 장영욱 경남도 농정국장은 “ASF와 AI가 동시에 발생하는 엄중한 상황인 만큼 가용 가능한 모든 자원을 동원해 농장 간 수평전파를 막아야 한다”며 “농가에서는 외부인 출입 통제와 철저한 소독 등 기본 방역 수칙을 준수해달라”고 당부했다.
경북도에선 봉화군 산란계 농장에서 지난 7일 H5N1형 AI 확진 판정이 나왔다. 도는 발생 농장의 산란계 39만 마리를 긴급 살처분했다. 또 방역대 10㎞ 이내 가금 전업농에 대해서는 예찰과 정밀검사를 진행했다.
경북도는 또 시·군과 함께 가금 밀집 사육단지별 맞춤형 방역관리 방안을 마련해 추진하고 있다. 박찬국 경북도 농축산유통국장은 “축산농가에서는 소독시설이 얼거나 동파되지 않도록 관리를 철저히 해 달라”고 말했다.
