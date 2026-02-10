디지털세 ‘필라1’도 흐지부지… 메타·애플, 뒤에서 웃는다

필라2보다 복잡… 뼈대 세웠지만 진전 없어

美 반대… 답보 상태 상당기간 이어질 듯

연합뉴스

미국이 ‘디지털세 필라2’(필라2) 적용 대상에서 빠지면서 ‘필라1’도 흐지부지되는 쪽으로 무게 추가 기울고 있다. 2021년 10월 140여개국의 협의를 통해 내놨던 정치적 합의는 ‘실행’이라는 다음 걸음을 내딛지 못하는 모양새다. 미국이 판을 흔든 탓이 크다. 국제 사회가 5년 전 선언했던 ‘디지털 공룡의 무세(無稅) 시대 종료’가 위기에 처했다는 평가가 나온다.



9일 재정경제부 등에 따르면 필라1은 15% 최저세율을 부과하는 필라2와 달리 복잡한 요건이 적용된다. 연결재무제표상 연간 매출액이 200억 유로(약 34조6784억원)를 초과하는 다국적 기업이어야만 필라1 적용 대상군에 들어간다. 세전 이익률이 10%를 초과하는 곳이 과세 대상이 된다. 조건에 부합할 경우 세전 이익률의 10%를 넘어선 수익에 과세를 하는 게 핵심이다. 10% 이익률을 넘어선 초과 이익이 1조원이라면, 이 중 25%인 2500억원에 대해 과세를 하는 식이다. 과세 권한은 이익이 발생한 국가에 주어진다.



뼈대는 만들었지만 실질적 진전은 아직 없다. 필라1의 핵심인 다자협약은 애초 목표였던 2023년 말 서명과 2025년 발효 일정 모두 미뤄졌다. 미국의 반대 탓에 향후 진전은 더 어두워 보인다. 블룸버그에 따르면 미국 재무부 국제조세담당 차관보인 레베카 버치는 필라1에 대해 “기존 작업을 되짚어 볼 필요가 있다”고 언급했다. 그동안의 합의에 동의할 수 없다는 의미로 해석되는 발언이다.



필라1은 미국이 동의하지 않는다면 사실상 효력을 낼 수 없다. 필라1은 100개 안팎의 글로벌 디지털 기업을 정조준해 설계한 제도다. 알파벳과 아마존, 메타, 애플, 마이크로소프트, 넷플릭스 등 미국에 본사를 둔 기업이 과세 대상 주요 기업에 속한다. 필라1이 효력을 발휘하려면 최소 30개국 이상이 협정에 비준해야 한다. 또 비준한 국가 내에 필라1 적용 대상 기업의 모회사 비중이 60%를 넘어야만 한다. 즉 대상이 100개라면 비준한 30개국 내에 해당 기업 모회사가 60개 이상 있어야 한다는 소리다. 제재 대상 기업 40%가량이 미국에 모기업을 두고 있으니, 미국의 동의 여부가 관건이다.



국제조세 전문가들은 답보 상태가 상당 기간 이어질 가능성이 높다고 보고 있다. 익명을 요구한 조세 전문가는 “필라1에 대해 조세 제도가 잘 정립돼 있는 국가들과 그렇지 않은 국가 간 입장차가 있다”며 “미국이 반대하는 한 실질적 진전은 힘들 것으로 보인다”고 평가했다.



세종=신준섭 기자



