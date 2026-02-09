시사 전체기사

[포토] 명절 도시락으로 ‘혼명족’ 공략

입력:2026-02-09 00:21
모델이 8일 세븐일레븐의 ‘기운한상도시락’을 소개하고 있다. 세븐일레븐은 다가오는 설 연휴를 맞아 명절을 홀로 보내는 ‘혼명족’을 위한 명절 도시락을 선보인다고 밝혔다. 연합뉴스

