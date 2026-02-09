급조된 신당 역부족… 중도개혁연합 의석 반토막
노다 입헌민주당 대표 사퇴 시사
중도개혁연합 신당 창당으로 반(反)다카이치 전선을 구축한 입헌민주당과 공명당이 8일 치러진 중의원 선거에서 예상을 넘어서는 참패를 기록했다. 특히 2024년 10월 총선에서 의석을 대폭 늘리며 약진했던 입헌민주당은 이번 선거에서 지지부진한 끝에 무너졌다.
이날 NHK방송 출구조사에 따르면 중도개혁연합은 37~91석을 확보할 것으로 예측됐다. 이는 선거 공시 전 의석수인 167석에 한참 못 미친다. 당 관계자는 이날 아사히신문에 “분위기로 인해 자민당으로 표가 몰린 느낌이다”며 “중도가 이보다 나빠질 수 없으니 버틸 수밖에 없다”고 말했다. 중도개혁연합은 입헌민주당과 공명당이 지난달 15일 창당을 공식화했다. 다카이치 사나에 총리의 중의원 해산으로 투·개표까지 기간이 종전 이후 가장 짧은 초단기(16일) 선거전이 확정되자 하루 만에 손을 잡은 것이다.
이처럼 급조된 중도개혁연합의 참패는 예견된 수순이라는 지적이 나온다. 사실상 ‘선거용 야합’에 지나지 않는 신당이 낼 수 있는 파급 효과가 제한적일 수밖에 없었다는 평가다. 아울러 두 정당이 중도를 표방하고는 있으나 정치적 뿌리와 정책 우선순위에서 뚜렷한 차이를 지닌 점도 한계로 작용했다는 분석이다. 이들은 ‘평화헌법’으로 불리는 헌법 9조 개정안과 원전 등 에너지 정책에서 입장이 갈린다.
이로 인해 양당 지지층 모두의 반발을 불렀다는 분석도 나온다. 공명당 지지자들에게 자민당은 26년간 연립정권을 이어온 정치적 유대 관계에 있는 정당인 반면 입헌민주당은 그 자민당의 오랜 경쟁 상대였다. 이 때문에 지지자들이 상대 후보에게 표를 던지는 데 심리적 저항이 컸다는 지적이다.
이번 총선 전까지 제1야당으로 입지를 다져왔던 입헌민주당은 1년4개월 만에 체면을 구기게 됐다. 지난 총선에서 입헌민주당은 기존 96석에서 148석으로 의석수를 늘리며 12년간 이어진 자민당 단독 과반을 무너뜨렸다. 노다 요시히코 입헌민주당 대표는 NHK 인터뷰에서 “마음을 정했다”고 말했다. TBS는 “사퇴를 시사한 것”이라고 전했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
