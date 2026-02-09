당정청 “부동산감독원 설치… 대형마트 새벽배송도 손질”
전세사기피해자법 등 처리 속도
대미투자특별위원회 가동키로
당정청이 부동산 관련 불법행위를 전담할 부동산감독원을 국무조정실 산하에 설립하는 데 뜻을 모았다. 새벽배송 등 오프라인 영역에 집중된 유통 관련 규제는 온라인과 균형을 맞추고, 한·미 관세협정 후속조치인 대미투자특별법 입법에도 속도를 내기로 했다.
박수현 더불어민주당 수석대변인은 8일 서울 종로구 국무총리 공관에서 열린 제6차 고위당정협의회 이후 “당정은 긴밀한 협의를 거쳐 부동산감독원 설치법 제정안과 사법경찰관법 개정안을 이달 중 발의할 예정”이라고 밝혔다. 그는 “부동산감독원은 여러 부처에 걸친 다수 법률 위반 사항 등 중요 사건에 대해 관계 기관이 제공한 정보를 바탕으로 전문 인력이 직접 조사와 수사를 진행할 계획”이라고 설명했다.
유통 규제 조정도 주요 안건으로 다뤄졌다. 오프라인 유통 비중이 높던 과거 도입된 규제가 현 유통 환경을 제대로 반영하지 못하고 있어 공정한 경쟁을 위해서는 체계 개선이 필요하다는 취지다. 대형마트 새벽 배송 허용 등이 그 예다.
정부·여당은 이같은 취지의 유통산업발전법 개정을 추진하는 한편 전통시장·골목상권과의 상생 방안과 배송 노동자 건강권 보호 대책을 함께 마련하는 데도 뜻을 모았다. 박 수석대변인은 “오늘 회의에서는 (유통산업발전법) 법안 개정의 필요성보다도 전통시장, 골목상권 등 민주당이 전통적으로 역점을 둬 온 사안에 대해 정부가 강력하고 세밀한 대책을 만들어야 한다는 점이 강조됐다”고 밝혔다. 추진 목표 시한 관련해서는 “곧 설 명절인 만큼 전통시장 등의 입장을 생각하면 강력한 상생 방안을 가급적 조속히 발표해야 한다는 입장”이라고 답했다.
당정은 민생 경제 입법 드라이브 기조 속에 총 129건의 법안을 2월 임시국회 우선 통과 필요 법안으로 지정하고 회기 내 처리에 속도를 내기로 했다. 아동수당 지급 연령과 지급액을 상향하는 아동수당법, 필수의료 집중 지원과 지역완결형 의료체계 구축을 규정하는 필수의료법, 중대 개인정보 침해행위에 대한 과징금을 강화하는 개인정보보호법, 전세사기 피해자 대상 공공임대주택 지원을 확대하는 전세사기피해자법 등이다.
대미투자특별법의 경우 다음 달 초 처리를 목표로 9일부터 한 달 동안 특별위원회를 가동하기로 했다. 정청래 민주당 대표는 “이재명정부가 치열한 외교로 일궈낸 ‘역대급 성과’가 실질적 국익으로 이어지도록 만전을 기해야 한다”며 “우리 기업의 생존이 걸린 만큼 한순간도 지체할 수 없다”고 말했다.
