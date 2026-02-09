[재계뒷담] 100만 번호이동의 ‘민낯’… 통신3사의 이전투구
SKT 물밑 작업에 경쟁사 발끈
KT·LG유플 임원, 직접 항의도
올해 1월 이동통신 번호이동 규모가 약 100만건에 달하면서 “포화 상태인 통신 시장에 모처럼 큰 장이 섰다”는 평가가 나왔다. 해킹 사태에 따른 KT의 번호이동 위약금 면제 조치가 도화선이 되면서 통신 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스) 간 고객 쟁탈전에 불이 붙은 결과다.
8일 통신업계에 따르면 가장 공격적으로 나선 것은 업계 1위 SK텔레콤이다. 지난해 대규모 유심(USIM) 해킹 사고 여파로 시장점유율 ‘40% 선’이 깨진 SK텔레콤은 경쟁사 대비 배가 넘는 ‘실탄’을 뿌린 것으로 알려졌다. 그런데 업계에서는 SK텔레콤이 단순히 보조금 공세를 넘어 경쟁사를 겨냥한 ‘네거티브 마케팅’ 수준이 도를 넘고 있다는 불만이 나왔다. 물밑에서 경쟁사들을 흠집 내는 내용의 비공식 자료를 돌리거나 자사로 이동한 고객 수를 반복적으로 언론에 흘리고 있다는 주장이다.
SK텔레콤의 이런 행보를 두고 ‘이에는 이’ 성격의 반격이라는 해석도 있다. SK텔레콤이 지난해 해킹 사고로 여론의 뭇매를 맞을 당시 KT와 LG유플러스 일부 대리점들이 이를 적극 파고들며 고객 유치를 위해 상처에 소금을 뿌리는 일을 했다는 것이다. SK텔레콤은 지난해 7월 ‘이용자 불안을 조장한다’며 방송미디어통신위원회에 KT를 신고하기도 했다.
이에 경쟁사들도 SK텔레콤의 ‘작업’ 움직임에 대해 당초 “그러다 말겠지”라며 관망했지만, 상황 변화가 없자 맞대응에 나선 양상이다. KT와 LG유플러스 임원들은 직접 SK텔레콤 측에 여러 차례 항의성 전화와 메시지도 넣은 것으로 전해졌다. KT는 위약금 면제 기간에 SK텔레콤이 불안 조장 마케팅을 한다며 당국에 사실 확인도 요청했다. 한 업계 관계자는 “경쟁사 간 상호 공격은 의례적으로 있는 일이지만, SK텔레콤이 최근 보인 모습은 지난 몇 년간 볼 수 없던 수준”이라며 “1등 업체가 해도 너무한다”고 말했다. SK텔레콤 관계자는 “KT·LG유플러스가 해킹 은폐 정황 때문에 세간의 비난에 처하자 모든 지적을 경쟁사 탓으로 돌리고 있다”고 반박했다.
