李대통령 공개 질타 하루 만에… 경제부처 수장들 “책임 묻겠다”

입력:2026-02-09 00:15
수정:2026-02-09 00:15
산자부 즉각감사… 과잉 대응 지적
국세청 통계 반박… 임의열람 뒷말

임광현 국세청장이 지난달 26일 정부세종청사 국세청 대강당에서 열린 2026년 전국 세무관서장 회의에서 올해 국세행정 운영 방안과 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 위시한 경제 부처 수장들이 8일 SNS를 통해 대한상의를 융단폭격하고 나섰다. 이재명 대통령이 지난 7일 대한상의 보고서가 인용한 해외 기관 통계를 ‘가짜 뉴스’로 지정하자마자 벌어진 일이다. 구 부총리와 김정관 산업통상부 장관은 책임을 묻겠다는 입장을 내놨고, 임광현 국세청장은 자체 통계로 보고서를 정면 반박했다. 이 대통령의 SNS 정치가 정부 부처 차원의 ‘정치’로 확산하는 모양새다.

가장 눈에 띄는 부분은 임 청장의 통계 반박이다. 임 청장은 이날 페이스북 글을 통해 대한상의가 최근 배포한 ‘상속세수 전망 분석 및 납부 방식 다양화’ 보고서 통계 오류를 정조준했다. 해당 보고서가 인용한 영국의 이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스는 2024년 기준 10억 달러(약 14억6550만원) 이상 자산을 지닌 한국인 1200명이 이민을 택했다고 추계했다. 이와 관련해 임 청장은 같은해 기준 국내외 자산이 10억원 이상인 신규 이민자는 175명이라는 통계를 내놨다. 헨리앤파트너스 추계의 14.6% 수준에 그친다.

구 부총리와 김 장관은 대한상의에 책임을 묻겠다는 입장이다. 구 부총리는 이날 페이스북에 “부유층 2400명이 상속세 부담으로 한국을 떠난다는 것은 가짜뉴스”라며 “제대로 안된 통계를 활용해 보도자료를 생산·배포한 대한상의는 응당의 책임을 져야 한다”고 강조했다. 김 장관 역시 페이스북에 “강한 유감을 넘어 단호한 조치를 취하겠다”며 산하 기관인 대한상의에 대한 감사를 실시하겠다고 밝혔다.

다만 이같은 조치가 이 대통령의 SNS 이후 즉각 이뤄졌다는 점에서 ‘과잉 대응’이라는 지적이 뒤따른다. 김 장관은 페이스북에 “검증되지 않은 정보나 가짜뉴스가 유통되는 구조 자체를 차단하기 위한 제도적·행정적 조치도 적극 강구하겠다”고 덧붙였다. 산업부 담당 정책 영역이 아닌 부분에 대해 대응을 얘기했다는 비판이 나온다.

임 청장이 공개한 통계 산출 방식도 뒷말이 나온다. 국세청 자료를 토대로 한 이민자 개인자산내역 통계는 법령에 근거해 집계·공표하는 국세행정통계에 포함되지 않는 ‘최초 공표’ 통계다. 국세기본법상 통계 공표 요건에 해당하는지 여부 등이 논란이 될 수 있다. 이 통계가 이민자가 이민을 갈 때 제출해야 하는 ‘자금출처확인서’ 상에 기재된 내용과 함께 국내에 남겨 놓은 자산까지 통계에 포함한 탓이다. 자산 열람 대상인 이민자 수는 해당 통계(2022~2024년) 상 8713명에 이른다. 이 중 95.2%인 8297명은 국내외 전체 자산가액이 10억원을 밑도는 ‘서민’들이다. 통계 산출을 위해 이들의 전체 자산내역을 들여다본 셈이다. 좋은 취지라고는 하지만 우려의 목소리도 나온다. 이에 대해 국세청 관계자는 “국민의 알 권리를 위해 잘못된 정보를 빨리 바로잡기 위한 목적”이라며 “통계 목적으로만 활용했다”고 설명했다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr

