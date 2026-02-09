李대통령 공개 질타 하루 만에… 경제부처 수장들 “책임 묻겠다”

李대통령 공개 질타 하루 만에… 경제부처 수장들 “책임 묻겠다”
산자부 즉각감사… 과잉 대응 지적
국세청 통계 반박… 임의열람 뒷말
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 위시한 경제 부처 수장들이 8일 SNS를 통해 대한상의를 융단폭격하고 나섰다. 이재명 대통령이 지난 7일 대한상의 보고서가 인용한 해외 기관 통계를 ‘가짜 뉴스’로 지정하자마자 벌어진 일이다. 구 부총리와 김정관 산업통상부 장관은 책임을 묻겠다는 입장을 내놨고, 임광현 국세청장은 자체 통계로 보고서를 정면 반박했다. 이 대통령의 SNS 정치가 정부 부처 차원의 ‘정치’로 확산하는 모양새다.
가장 눈에 띄는 부분은 임 청장의 통계 반박이다. 임 청장은 이날 페이스북 글을 통해 대한상의가 최근 배포한 ‘상속세수 전망 분석 및 납부 방식 다양화’ 보고서 통계 오류를 정조준했다. 해당 보고서가 인용한 영국의 이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스는 2024년 기준 10억 달러(약 14억6550만원) 이상 자산을 지닌 한국인 1200명이 이민을 택했다고 추계했다. 이와 관련해 임 청장은 같은해 기준 국내외 자산이 10억원 이상인 신규 이민자는 175명이라는 통계를 내놨다. 헨리앤파트너스 추계의 14.6% 수준에 그친다.
구 부총리와 김 장관은 대한상의에 책임을 묻겠다는 입장이다. 구 부총리는 이날 페이스북에 “부유층 2400명이 상속세 부담으로 한국을 떠난다는 것은 가짜뉴스”라며 “제대로 안된 통계를 활용해 보도자료를 생산·배포한 대한상의는 응당의 책임을 져야 한다”고 강조했다. 김 장관 역시 페이스북에 “강한 유감을 넘어 단호한 조치를 취하겠다”며 산하 기관인 대한상의에 대한 감사를 실시하겠다고 밝혔다.
다만 이같은 조치가 이 대통령의 SNS 이후 즉각 이뤄졌다는 점에서 ‘과잉 대응’이라는 지적이 뒤따른다. 김 장관은 페이스북에 “검증되지 않은 정보나 가짜뉴스가 유통되는 구조 자체를 차단하기 위한 제도적·행정적 조치도 적극 강구하겠다”고 덧붙였다. 산업부 담당 정책 영역이 아닌 부분에 대해 대응을 얘기했다는 비판이 나온다.
임 청장이 공개한 통계 산출 방식도 뒷말이 나온다. 국세청 자료를 토대로 한 이민자 개인자산내역 통계는 법령에 근거해 집계·공표하는 국세행정통계에 포함되지 않는 ‘최초 공표’ 통계다. 국세기본법상 통계 공표 요건에 해당하는지 여부 등이 논란이 될 수 있다. 이 통계가 이민자가 이민을 갈 때 제출해야 하는 ‘자금출처확인서’ 상에 기재된 내용과 함께 국내에 남겨 놓은 자산까지 통계에 포함한 탓이다. 자산 열람 대상인 이민자 수는 해당 통계(2022~2024년) 상 8713명에 이른다. 이 중 95.2%인 8297명은 국내외 전체 자산가액이 10억원을 밑도는 ‘서민’들이다. 통계 산출을 위해 이들의 전체 자산내역을 들여다본 셈이다. 좋은 취지라고는 하지만 우려의 목소리도 나온다. 이에 대해 국세청 관계자는 “국민의 알 권리를 위해 잘못된 정보를 빨리 바로잡기 위한 목적”이라며 “통계 목적으로만 활용했다”고 설명했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사