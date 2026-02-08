시사 전체기사

[포토] “설 성묘 조금 빨리 왔어요”

입력:2026-02-08 19:00
설 연휴를 일주일여 앞둔 8일 인천시 부평구 인천가족공원을 찾은 성묘객들이 강추위 속에서 야외 안치단 앞에 헌화하며 고인을 추모하고 있다. 연합뉴스

