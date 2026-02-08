트럼프, ‘3월 종전, 5월 대선’ 구상 우크라이나에 전달
11월 중간선거 의식 압박 분석
“미·러 12조 달러 경협 논의”
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아와의 종전 협상과 관련해 미국이 오는 6월로 시한을 제시했다고 7일(현지시간) 밝혔다. 도널드 트럼프 행정부가 ‘3월 종전, 5월 대선’ 구상을 전달했다는 보도도 나왔다. 11월 중간선거를 앞두고 트럼프 행정부가 젤렌스키 대통령을 압박하고 있다는 분석이 나온다.
AFP·로이터통신 등 외신은 젤렌스키 대통령이 언론 담화를 통해 “미국이 양국(러시아·우크라이나)에 올여름 전까지 전쟁을 끝낼 것을 제안했다”며 미국은 명확한 일정을 원하고 있다고 말했다고 보도했다.
로이터는 같은 날 스티브 위트코프 대통령 특사와 트럼프의 사위 재러드 쿠슈너의 미국 협상단이 우크라이나에 “(대선과 종전에 대한) 조속한 투표를 실시하는 것이 최선”이라는 입장을 전했다고 보도했다. 우크라이나 대선은 2019년 선출된 젤렌스키의 5년 임기가 끝나는 2024년 3월 진행될 예정이었다.
우크라이나 측은 미국의 이 같은 시한에 “허황된 일정”이라며 거부한 것으로 알려졌다. 젤렌스키는 미국이 처음으로 3자 회담을 미국에서 열자고 제안한 사실도 소개했다. 그는 “플로리다주 마이애미에서 열릴 것으로 예상되는데 우리는 동의했다”고 말했다.
젤렌스키는 러시아와 미국이 12조 달러(1경7600조원) 규모의 ‘드미트리예프 패키지’를 논의 중이라며 “우리를 배제한 채 이루어지는 어떠한 합의도, 심지어 그러한 가능성이 있는 합의조차도 지지하지 않을 것임을 분명히 밝힌다”고 했다. 드미트리예프는 러시아 협상 대표로, 국부펀드 대표이자 대통령 특사 ‘키릴 드미트리예프’에서 따왔다.
드리트리예프는 최근 아랍에미리트 아부다비 등에서 열린 회담에 28개항으로 구성된 평화 계획을 제시했다. 여기엔 돈바스 지역을 자유경제지대로 만들자는 미국의 제안이 포함됐다. 우크라이나 측은 “시각이 다르기 때문에 이행될 수 있을지 모르겠다”며 회의적인 입장을 밝혔다.
한편 우크라이나 전쟁에서 불법으로 스타링크 위성 인터넷을 사용하던 러시아군이 일론 머스크의 전격적인 차단 조치로 통신 마비 상황에 직면했다고 영국 일간 텔레그래프가 6일 보도했다. 텔레그래프는 친러시아 성향의 군사 블로거들을 인용해 머스크가 소유한 스타링크 서비스가 중단된 이후 전선에 투입된 러시아군 부대의 약 90%가 통신 연결을 상실했다고 보도했다. 한 러시아 군사 블로거는 “거의 모든 전선에서 단말기가 차단돼 지휘통제가 불가능해졌다”며 “구식 워키토키 무전기를 기부해 달라”고 했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사