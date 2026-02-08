“제풀에 꺾여 접을 거란 기대 접으라”… 勢 과시한 한동훈

제명 열흘만에 첫 공개 행보

“윤어게인 세력에 맞서 역전승”

지도부는 다시 ‘절윤’ 딜레마

한동훈 전 국민의힘 대표가 8일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 토크콘서트에서 참석자들을 배경으로 주먹을 들어올리고 있다. 한 전 대표는 당의 제명 결정 10일 만에 첫 공개 정치 행보에 나섰다. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표가 8일 토크콘서트를 열고 “제풀에 꺾여 그만둘 것이란 기대를 가진 분들은 그 기대를 접으시라”며 “저는 그런 이들을 이기려 정치하는 게 아니라 국익을 키우려 정치하기 때문”이라고 밝혔다. 한 전 대표의 공개 정치 행보는 제명 열흘 만이며 토크콘서트는 1만여석이 전석 매진됐다.



한 전 대표는 서울 잠실실내체육관에서 열린 토크콘서트에서 제명 사건의 원인인 ‘당원게시판 사건’에 대해 “윤석열 전 대통령이 시작한 ‘김옥균 프로젝트’(조선 말 갑신정변을 일으킨 김옥균이 3일 만에 쫓겨난 사건)를 장동혁 대표가 마무리한 것”이라고 규정했다. 장 대표가 ‘한동훈 제거작업’을 이어받으며 윤 전 대통령을 계승했다는 의도다.



한 전 대표는 이어 “국민의힘 대표가 된 뒤 저와 가족은 입에 담지 못할 공격을 받았다. 대부분 윤 전 대통령 측에서 조직적으로 나선 것”이라며 “가족은 상처를 많이 받았고 나름의 방어 차원에서 당 익명게시판에 하루에 몇 개씩 윤 전 대통령 부부의 잘못을 비판하는 사설을 링크했다고 한다”고 설명했다.



한 전 대표는 “윤 전 대통령 머릿속을 지배하던 상업적 극단주의 유튜버들이 황당하게도 현 지도부를 지배하고 있다”고도 직격했다. 그러면서 “지금 ‘행동하는 다수’의 역전승을 시작하자. (그 방법은) ‘윤석열 어게인’ 극단주의자들이 중심세력을 차지하려는 대단히 위험한 퇴행에 맞서 행동하는 다수가 다시 중심이 되는 것”이라고 강조했다. 한 전 대표가 “좋은 정치를 지키려면 꼭 지켜야 할 게 무엇인가”라고 묻자 관람석을 가득 채운 지지자들은 일제히 “한동훈”을 연호했다.



한 전 대표의 정치 행보에 국민의힘 지도부는 별다른 평가를 내놓지 않았다. 당은 ‘전 당원 투표를 통한 재신임’ 카드로 한 전 대표 제명 사태를 봉합했다는 입장이다. 장 대표가 “사퇴·재신임을 요구하려면 직을 걸라”고 한 이후 공식적 대응이 없었다는 취지다.



그러나 오는 19일 윤 전 대통령 내란 혐의 1심 선고를 앞두고 있어 국민의힘은 또다시 ‘절윤’(윤석열 절연) 문제를 마주해야 할 형편이다. 장 대표가 외연 확장의 첫발을 떼기 위해 지난해 전당대회 승리의 일등공신인 윤어게인 세력과 결별할 수 있을지가 관건이다.



극우 유튜버 전한길씨는 이날 “‘국민의힘은 계엄 옹호, 내란 세력, 부정선거 척결 주장, 윤어게인 세력과 같이 갈 수 없다’가 장 대표 입장인지 3일 내 답변을 요구한다”고 말했다. 장 대표가 지난 2일 비공개 의원총회에서 ‘대표 취임 후 윤어게인 세력에 동조한 적 없다’는 입장을 밝힌 것에 대해 해명을 요구한 것이다. 한 지도부는 통화에서 “개별 유튜버 발언에 일일이 대응할 만큼 여유가 있는 상황이 아니고, 답변할 필요도 없다”며 “윤 전 대통령 1심 선고, 당명 개정을 거쳐 자연스러운 절연이 이뤄질 것으로 기대한다”고 말했다.



최수진 이형민 기자 orca@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한동훈 전 국민의힘 대표가 8일 토크콘서트를 열고 “제풀에 꺾여 그만둘 것이란 기대를 가진 분들은 그 기대를 접으시라”며 “저는 그런 이들을 이기려 정치하는 게 아니라 국익을 키우려 정치하기 때문”이라고 밝혔다. 한 전 대표의 공개 정치 행보는 제명 열흘 만이며 토크콘서트는 1만여석이 전석 매진됐다.한 전 대표는 서울 잠실실내체육관에서 열린 토크콘서트에서 제명 사건의 원인인 ‘당원게시판 사건’에 대해 “윤석열 전 대통령이 시작한 ‘김옥균 프로젝트’(조선 말 갑신정변을 일으킨 김옥균이 3일 만에 쫓겨난 사건)를 장동혁 대표가 마무리한 것”이라고 규정했다. 장 대표가 ‘한동훈 제거작업’을 이어받으며 윤 전 대통령을 계승했다는 의도다.한 전 대표는 이어 “국민의힘 대표가 된 뒤 저와 가족은 입에 담지 못할 공격을 받았다. 대부분 윤 전 대통령 측에서 조직적으로 나선 것”이라며 “가족은 상처를 많이 받았고 나름의 방어 차원에서 당 익명게시판에 하루에 몇 개씩 윤 전 대통령 부부의 잘못을 비판하는 사설을 링크했다고 한다”고 설명했다.한 전 대표는 “윤 전 대통령 머릿속을 지배하던 상업적 극단주의 유튜버들이 황당하게도 현 지도부를 지배하고 있다”고도 직격했다. 그러면서 “지금 ‘행동하는 다수’의 역전승을 시작하자. (그 방법은) ‘윤석열 어게인’ 극단주의자들이 중심세력을 차지하려는 대단히 위험한 퇴행에 맞서 행동하는 다수가 다시 중심이 되는 것”이라고 강조했다. 한 전 대표가 “좋은 정치를 지키려면 꼭 지켜야 할 게 무엇인가”라고 묻자 관람석을 가득 채운 지지자들은 일제히 “한동훈”을 연호했다.한 전 대표의 정치 행보에 국민의힘 지도부는 별다른 평가를 내놓지 않았다. 당은 ‘전 당원 투표를 통한 재신임’ 카드로 한 전 대표 제명 사태를 봉합했다는 입장이다. 장 대표가 “사퇴·재신임을 요구하려면 직을 걸라”고 한 이후 공식적 대응이 없었다는 취지다.그러나 오는 19일 윤 전 대통령 내란 혐의 1심 선고를 앞두고 있어 국민의힘은 또다시 ‘절윤’(윤석열 절연) 문제를 마주해야 할 형편이다. 장 대표가 외연 확장의 첫발을 떼기 위해 지난해 전당대회 승리의 일등공신인 윤어게인 세력과 결별할 수 있을지가 관건이다.극우 유튜버 전한길씨는 이날 “‘국민의힘은 계엄 옹호, 내란 세력, 부정선거 척결 주장, 윤어게인 세력과 같이 갈 수 없다’가 장 대표 입장인지 3일 내 답변을 요구한다”고 말했다. 장 대표가 지난 2일 비공개 의원총회에서 ‘대표 취임 후 윤어게인 세력에 동조한 적 없다’는 입장을 밝힌 것에 대해 해명을 요구한 것이다. 한 지도부는 통화에서 “개별 유튜버 발언에 일일이 대응할 만큼 여유가 있는 상황이 아니고, 답변할 필요도 없다”며 “윤 전 대통령 1심 선고, 당명 개정을 거쳐 자연스러운 절연이 이뤄질 것으로 기대한다”고 말했다.최수진 이형민 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지