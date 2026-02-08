“3특·행정수도특별법 조속히 처리해 달라”
강원·제주·전북·세종 협의체 촉구
통합특별법 우선 처리 납득 못해
특별자치시도행정협의회(행정협의회)가 8일 3특 법안 및 행정수도 특별법안의 조속한 처리를 촉구했다. 정부·여당이 균형 발전 과제로 추진 중인 ‘5극 3특’ 정책 추진 과정에서 차별받는 지역이 발생해선 안 된다는 취지다.
행정협의회는 강원·제주·전북특별자치도, 세종특별자치시로 구성된 협의체로 2023년 7월 출범했다. 행정협의회는 이날 서울 여의도 콘래드 호텔에서 김진태 강원지사, 김관영 전북지사, 최민호 세종시장이 참석한 가운데 긴급 간담회를 진행했다. 오영훈 제주지사는 제주지역 폭설로 참석하지 못했다.
간담회에선 3특 법안 등의 조속한 통과뿐 아니라 광역지자체 행정통합 인센티브와 관련한 대응 방안도 논의됐다. 행정협의회는 간담회를 마친 뒤 입장문을 내고 “국회는 5극 3특 전략의 성공적인 완성을 위해 3특·행정수도 특별법을 행정통합법과 함께 조속히 처리해 달라”며 “정부는 특별자치시도에 대한 지원 대책, 보통교부세 제도 개선 등 안정적인 재정 기반 확충을 마련해 달라”고 촉구했다.
행정협의회 대표회장인 김진태 강원지사는 “부처 협의가 모두 끝난 강원특별법은 상정조차 안 하고 300개가 넘는 통합특별법을 먼저 처리하는 것을 납득할 수 없다”고 말했다.
3특 법안은 특별자치도의 자치권과 규제 특례, 재정 권한을 확대해 지역 맞춤형 발전을 가능하게 하는 내용을 담고 있다. 행정수도 특별법은 세종을 법적 행정수도로 명시하고 대통령실, 국회 등 국가기관의 이전 근거를 마련하기 위한 법안이다.
강원특별법 3차 개정안은 2024년 9월 발의됐지만 국회 심사가 이뤄지지 않았다. 전북·제주 특별법과 세종 행정수도 특별법도 국회 문턱을 넘지 못한 채 장기간 계류 중이다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
