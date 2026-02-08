진도군수 “스리랑카·베트남 처녀 수입” 막말 후폭풍

주한 베트남 대사관 “깊은 유감”

전남도까지 사과… 규탄 집회도



뇌물 수수 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 김희수 전남 진도군수가 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 취지로 발언한 사실이 알려지면서 후폭풍이 커지고 있다.



8일 국민일보 취재를 종합하면 김 군수는 지난 4일 ‘광주·전남 행정통합 타운홀미팅’에서 인구 소멸 대책을 설명하던 중 “스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀들을 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책이 필요하다”고 말했다.



발언이 알려지자 주한 베트남 대사관은 6일 전남지사와 진도군수 앞으로 공식 항의 서한을 발송해 깊은 유감을 표명했다. 베트남 대사관은 항의 서한에서 “한국과 베트남은 30여년간 포괄적 전략 동반자 관계를 유지해 왔으며, 베트남 교민 사회는 한국 사회의 중요한 구성원”이라며 “베트남 여성을 ‘수입’의 대상으로 표현한 것은 개인에 대한 모욕을 넘어 양국 국민이 공유하는 존엄과 명예를 훼손하는 발언”이라고 지적했다.



이에 대해 전남도는 “주한 베트남 대사관과 베트남 정부, 깊은 상처를 받은 베트남 국민과 여성들에게 진심으로 고개 숙여 사과한다”고 밝혔다.



국내 베트남 이주민 사회와 여성단체들도 공직자 자질 부족을 지적하며 비판 수위를 높였다. 이들은 “이주 여성을 인구 정책의 수단으로 바라보는 구조적 차별의 문제”라고 말했다. 전남이주여성상담소도 “이주여성을 성적 대상화한 심각한 인권 침해”라면서 “공직자의 성평등·인권 감수성 부재를 드러낸 중대한 사안”이라고 강조했다.



김 군수는 “실수였다”고 인정했지만 비판은 가라앉지 않고 있다. 광주전남여성단체연합은 10일 진도군청 앞에서 김 군수 발언을 규탄하는 집회를 열 예정이다.



진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



