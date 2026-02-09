고환율 난리인데… 국민연금, 지난해 말 해외 주식 더 샀다
지난해 12월 고환율때 공격 투자
투자 규모 서학개미 2배 달해
달러 강세에 환율 변동성 더 커질듯
국민연금이 지난해 말 원·달러 환율이 고공 행진하던 국면에서도 해외 주식을 평소보다 공격적으로 사들인 것으로 확인됐다. 지난해 12월에는 국민연금의 해외 주식 투자 규모가 서학 개미를 비롯한 민간 투자자의 배에 달했다.
8일 한국은행 국제 수지 통계를 보면 지난해 12월 ‘일반 정부’의 해외 주식 투자 규모는 전달(39억7540만 달러)보다 2.8% 증가한 40억8580만 달러(약 5조8877억원)를 기록했다. 이 기간 ‘비금융 기업 등’이 52억7030만 달러에서 20억1150만 달러로 투자 규모를 절반 이상 줄인 것과는 대조적이다. 통계상 일반 정부는 국민연금, 비금융 기업 등은 서학 개미를 포함한 민간 투자자의 비중이 절대적이다.
한 달 사이에 금액이 큰 폭으로 역전됐다. 지난해 11월만 해도 서학 개미의 해외 주식 투자가 국민연금보다 12억 달러 가까이 많았었다. 투자액 규모가 극적으로 바뀌면서 한국인의 해외 주식 투자에서 국민연금이 차지하는 비중도 31.7%에서 34.5%로 상승했다.
국민연금이 공격적으로 해외 주식 매수에 나선 지난해 12월은 원·달러 환율이 1998년 외환 위기 이후 최고 수준을 보이던 때였다. 월별 평균 환율은 지난해 11월 1457.77원에서 다음 달 1467.4원으로 10원 가까이 치솟았다. 환율은 12월 내내 1470원 선을 넘나들다 24일 장중 1484.9원까지 뛰었다.
국민연금은 올해도 해외 투자를 계속 늘리겠다는 입장이다. 김성주 국민연금 이사장은 지난 5일 언론 인터뷰에서 “해외 투자 확대 기조는 유지해야 한다는 생각을 하고 있다”고 말했다. 연금 고갈 시점을 늦추기 위해 성장 가능성이 큰 해외 자산을 계속 확보해야 한다는 주장이다. 원·달러 환율 상승을 우려해 국민연금의 해외 주식 투자를 경계하고 있는 외환 당국과 입장 차가 뚜렷하다.
이와 관련해 국민연금을 관리 감독하는 보건복지부는 “향후 기금 운용 성과 제고 과정에서 과도한 외환 시장 영향이 발생하지 않도록 개선 방안을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.
최근 원·달러 환율은 널뛰는 형국이다. 한은 경제통계시스템을 보면 지난달 26일부터 지난 6일까지 2주(10거래일)간 환율의 주간 거래 종가 기준 전 거래일 대비 평균 변동 폭은 13.93원에 이른다. 이 기간 환율은 1422.5원(1월 28일)에서 1471.71원(2월 5일)까지 50원 가까이 오르내렸다. 6일 종가는 1469.5원을 기록했다.
주된 원인은 달러 강세다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 차기 의장 후보자 지명 이후 달러 수요가 급증하고 있다. 다카이치 사나에 일본 총리가 저금리 정책을 이어가면서 엔이 약세를 보이는 점도 달러 강세를 부추기는 중이다.
이진경 신한투자증권 연구원은 “강달러 현상이 강해지면서 상대적 위험 자산인 원화의 약세 압력이 상대적으로 커지고 있다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
