美, 대만에 또 무기 판매 추진… “中, 트럼프 4월 방중 무산 경고”
FT, 최고 200억 달러 판매 준비
새 방위전략 ‘T-돔’ 핵심 시스템
“미 당국자들, 中 엄포로 이해”
대만에 대한 미국의 추가 무기 판매 움직임이 4월 도널드 트럼프 대통령의 방중을 앞두고 미·중 간 새로운 갈등 요인으로 떠올랐다. 시진핑 중국 국가주석이 미국의 무기 판매에 대해 신중해야 한다고 당부한 가운데 중국이 트럼프 대통령의 방중 무산까지 거론하며 강하게 반발한다는 보도도 나왔다.
영국 파이낸셜타임스(FT)는 7일(현지시간) 익명 소식통 8명을 인용해 트럼프 행정부가 패트리엇 대공 미사일과 첨단 지대공미사일 나삼스(NASAMS) 등 4개 시스템을 대만에 판매하는 패키지를 준비 중이라고 전했다. 이번 무기 판매 규모는 최고 200억 달러(약 29조3000억원)에 이를 것으로 관측된다.
백악관의 한 당국자는 구체적인 논평을 거부하면서도 무기 판매의 근거인 ‘대만관계법’에 대해선 “미국의 정책은 대만이 방어 능력을 유지하게 하는 것”이라고 설명했다.
대만 타이베이타임스는 대만 국방부 관계자를 인용해 “미국의 새로운 무기 판매 계약에 통합전투지휘시스템(IBCS)이 포함될 가능성이 크다”고 전했다. IBCS는 라이칭더 대만 총통의 새로운 방위 전략인 ‘T-돔’ 통합 방공망에서 핵심적 역할을 하는 첨단 지휘통제 시스템으로 대만산 및 미국산 무기를 하나로 통합해 중국의 탄도미사일 등에 신속히 대응할 수 있게 한다. 이는 지난해 12월 트럼프 행정부가 대만에 승인한 무기 판매 규모의 2배에 해당한다. 미국은 고속기동포병 시스템 하이마스와 M107A7 자주포, 자폭 드론 등을 포함해 역대 최대인 111억540만 달러(16조2000원) 규모의 무기 판매를 승인했다.
FT는 중국이 미국에 비공개로 추가 무기 판매에 대해 심각한 우려를 표하며 트럼프 대통령의 방중이 ‘탈선’할 가능성도 거론했다고 전했다. 브루킹스 연구소의 중국 전문가 라이언 하스는 “중국은 전통적으로 정상회담을 앞두고 대만 무기 판매와 같이 자국이 반대하는 조치를 미국이 취하지 않도록 만류해 왔다”며 “새로운 일은 아니지만 이번 경고가 직설적이고 공개적이라는 점은 주목할 만하다”고 FT에 말했다.
대만 문제를 ‘레드라인’으로 간주하는 중국은 대만에 대한 무기 판매에 민감하다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 지난해 12월 무기 판매 승인 당시 브리핑에서 “미국이 ‘하나의 중국’ 원칙과 중·미 3대 공동 성명을 심각하게 위반하고 대만해협의 평화·안정을 파괴했다”고 비난했다. 같은 달 26일에는 미국 방산업체 20곳과 경영진 10명에 대한 제재를 단행했다.
시 주석도 지난 4일 트럼프와의 통화에서 “대만은 미·중 관계에서 가장 중요한 문제”라며 “대만은 중국 영토이고 중국은 국가 주권과 영토 완전성을 지켜야 한다. 미국은 대만에 대한 무기 판매 문제를 신중히 처리해야 한다”고 요구했다.
FT는 미국 일부 당국자는 중국이 엄포를 놓고 있으며 트럼프의 방중을 취소하진 않을 것으로 본다고 전했다. 트럼프 행정부가 이달 중 미 의회에 무기 판매를 알릴 계획이었지만 4월 방중 이후로 미룰 것이란 관측도 내놨다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
