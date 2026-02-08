지난해 약물 과다 복용으로 수도권 응급실에 실려온 경민(가명·18)의 휴대폰에는 일종의 ‘자기 분석 파일’이 있었다. 생성형 AI를 통해 자신의 강박 등 성격적 단점을 정리한 메모 형태의 글. 심리학 및 정신의학 전문 용어가 일부 담겨 그럴싸했지만, 들여다보면 어설펐다.
우울증이 예고 없이 찾아올 때마다 경민이 손쉽게 기댈 수 있는 건 AI였다. 당장 상담 치료를 받기 어려운 밤, 잠들지 못하는 그의 곁에는 휴대폰이, 그 안에는 대화 상대 AI가 있었다. 특히 부모나 친구와 다툰 날이면 AI와의 대화를 멈추지 못했다.
처음엔 호기심이었다. 경민은 AI를 열어 근원적인 질문을 거듭 던졌다. ‘왜 나는 우울할까.’ AI는 단 1초 만에 경민의 상태부터 감정, 생각까지 파악해 답을 내놨다. 우울감도 해소되는 듯했다. 경민은 밤새 대화했다. 챗GPT, 제미나이 등 대화할 AI는 많았다.
경민은 1년 이상 여러 AI를 썼다. 특히 라포(유대감) 형성을 위해 상담사와 어색한 시간을 보내지 않아도 된다는 점이 마음에 들었다. AI는 모든 대화를 ‘기억’하기에 그간의 사정을 반복해 설명할 필요도 없었다.
AI는 경민이 누구인지 빠르게 학습했다. AI가 지켜본 경민은 우울한 모습이 대부분이었다. 주로 기분이 좋지 않을 때 AI를 찾았기 때문이다. AI는 수시로 과거 경민이 언급한 우울한 얘기를 끄집어냈다. 외면하고 싶은 경민의 예전 모습까지 상기시켰다. 그래서인지 시간이 갈수록, 대화하면 할수록 더 깊은 우울의 늪으로 빠져들었다. “맞아, 원래 내가 문제였지.”
때때로 위험한 생각이 극에 달할 때면 자살 관련 정보도 찾아봤다. 위험 키워드를 감지한 AI는 자살 예방 문구를 띄웠지만 다양한 맥락에서 오가는 대화 흐름을 인간처럼 읽어내긴 역부족이었다. 몇 차례 복잡한 대화가 오가면 AI는 어느새 위험한 방법을 안내하고 있었다. 응급실에 실려온 날도 경민은 AI의 안내를 그대로 따라했다.
대부분 자살·자해 사건이 그러하듯 원인을 어느 하나로 단정 짓기는 어렵다. 경민 역시 AI만이 유일한 원인은 아닐 것이다. 그러나 해외에선 AI와의 연관성이 드러난 자살 사건들이 지난해부터 집중적으로 조명되기 시작했다. AI가 우울감을 강화시키는 등 정서적 문제를 일으킬 우려가 있다는 정신의학계의 경고도 나왔다.
경민은 최근 또 자살을 시도해 병원에 실려갔다. 병원에선 “AI와의 반복적인 대화가 우울감을 심화시킬 수 있어 위험하다”며 사용을 만류했지만 이미 익숙해진 대화를 멈추긴 쉽지 않았다. 경민의 ‘위험한 대화’는 오늘도 계속되고 있다.
이 기사는 'AI 대화 후 자살' 사건에 관한 심층 분석입니다. 생성형 AI는 기술적으로 '동조' 경향이 강해 사용자의 우울감이나 망상을 강화할 수 있다는 국내외 전문가들의 경고가 이어지고 있습니다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있는 경우 자살예방 상담전화(☎ 109) 또는 SNS 상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
본 기사는 '자살예방 보도준칙 4.0'과 '정신건강보도 권고기준'을 준수했습니다.
