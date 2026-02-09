금감원 ‘자료 요구 줄이겠다’ 무색… 연 8000건 ‘폭탄’

4년 전 개선책에도 자료 요구 증가

금감원 “불필요한 자료 요구 없다”

연합뉴스

금융감독원이 지난해 금융기관에 모두 8000건이 넘는 자료 제출을 요구해 논란이 되고 있다. 금감원이 과도한 자료 제출 요구를 줄이겠다며 금융회사에 대해 ‘접촉 창구 일원화 제도’(CPC)를 개선했지만 체감 효과가 없다는 지적이다. 제출한 자료를 양식만 바꿔 다시 요구하는 등 중복적인 요청이 적지 않다는 게 문제다. 금융권에서는 ‘가욋일’ 부담만 커졌다는 불만이 터져나온다.



8일 금감원이 국회에 제출한 자료에 따르면 CPC 요구 건수는 2008년 735건에서 지난해 8150건으로 7년 사이 10배 이상 늘었다. CPC는 금감원 내부 부서나 국회 등 외부 기관이 금융회사에 개별적으로 자료를 요구하던 관행을 개선하기 위해 사별로 지정된 전담 창구를 통해 일괄 대응하도록 한 제도다. 자료 중복 제출을 막고 불필요한 업무 혼선을 줄이자는 취지에서 2007년 도입됐다.



금감원은 CPC 시행 이후에도 금융회사 업무 부담이 줄지 않았다는 지적에 2022년 12월 CPC 제도 개선방안을 발표했다. 각 금융사로부터 제출받는 업무보고서 가운데 활용도가 낮은 자료 232종을 폐지하거나 제출 주기를 늘리겠다는 내용이었다. 오후 6시 이후 자료 요청을 시스템상에서 차단하겠다는 방침도 더했다.





개선 조치를 취했지만 자료 요구는 되레 늘었다. 2022년 5894건이던 자료 제출 건수는 2023년 6799건, 2024년 7076건으로 매년 늘다가 지난해 8000건을 넘겼다. 금감원은 국회 등 타 기관발 요청이 늘어난 탓이라고 설명한다. 하지만 금감원이 자체 활용 목적으로 요구한 자료 제출 건수 역시 지난해 5488건으로 2022년(5228건)보다 늘었다.



특히 불필요한 요구가 많다는 게 문제다. 한 금융회사 직원 A씨는 “금감원에 매출 등 수년 치에 달하는 자료를 냈는데, 또 요청이 와서 비슷한 내용을 양식만 바꿔 다시 제출하는 경우도 있었다”고 말했다. 금감원 요청이 오면 금융사들이 기존 업무를 제쳐두고 일단 대응부터 해야 하는 관행도 여전하다. 금감원이 구체적인 설명없이 신속한 처리를 요구하면서 ‘알아서 빨리 해오라’는 식으로 일관하고 있다는 불평도 나온다.



이에 금감원은 불필요한 자료를 제출하라고 요구한 적은 없다는 입장이다. 금감원 관계자는 “CPC는 금감원이 자체적으로 파악하기 어려운 내부 통계 등 개별 금융회사에 대한 자료를 받기 위한 취지의 제도”라며 “중복 자료 여부를 사전에 확인하는 절차도 운영하고 있다”고 해명했다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



