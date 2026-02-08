[단독] 한강서 100m 멀어질 때마다 아파트값 1㎡당 37만원 낮았다

건국대팀, ‘한강 프리미엄’ 첫 수치화

전용84㎡, 거리 1㎞마다 3억씩 하락

한강 접근성이 아파트값 상수 확인

한강벨트 공급 확대로 집값 못 잡아

서울 송파구 롯데월드타워 전망대에서 8일 바라본 얼어붙은 한강의 모습. 한강변에 고가의 아파트들이 줄지어 서 있다. 건국대 연구팀의 최근 연구 논문에 따르면 아파트 ㎡당 가격은 한강에서 100m 멀어질수록 36만9000원 하락하는 것으로 분석됐다. 권현구 기자

한강에서 100m 멀어질수록 아파트 ㎡당 가격이 36만9000원 하락한다는 연구 결과가 나왔다. 막연하게 추산하던 ‘한강 프리미엄’이 구체적인 가격으로 확인된 것이다. 한강 접근성은 서울 아파트 수급 정책 변화와 거리가 먼 자본 가치를 이미 확보한 것으로 분석된다.



8일 감정평가학 최신 논집 2025년 12월호에 게재된 건국대 연구팀의 ‘아파트 단지로부터 한강 나들목까지 거리가 아파트 가격에 미치는 영향: 서울 강남구와 광진구 사례 연구’에 따르면 아파트 단지에서 한강 나들목까지 거리가 100m 가까워질 때 단위면적(1㎡)당 가격이 약 0.4~1.8% 상승하는 것으로 나타났다.



연구팀은 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 통해 확보한 강남구와 광진구의 2006년 1월부터 2024년 12월까지의 아파트(단지형) 매매 실거래 자료를 활용했다. 한강과의 직선거리를 주요 변수로 설정하고 거리 변화에 따른 가격 차이를 분석, 이 같은 수치를 도출했다.



분석 결과 2024년 기준 아파트 단지에서 한강 나들목까지의 거리가 100m 늘어날수록 ㎡당 아파트 가격은 36만9000원 하락하는 것으로 추정됐다. 이를 실제 주택형에 단순 적용하면 격차는 더 분명해진다. 전용면적 84㎡ 아파트의 경우 한강에서 1㎞ 멀어질수록 가격 차이는 약 3억1000만원에 달한다.



연구팀은 교통, 학군, 편의시설 등 다른 입지 요건과 한강 접근성 가치도 함께 비교했다. 학군이나 편의시설은 시기별로 집값에 미치는 영향이 달라졌다. 하지만 한강 접근성은 조사 기간 내내 한강에서 멀수록 집값이 떨어지는 특성을 나타냈다. 연구팀은 “한강 접근성은 시장 상황이나 트렌드 변화와 무관하게 아파트 가격의 기저를 지지하는 견고하고 핵심적인 상수적 가치로 자본화되고 있음을 확인했다”고 설명했다.



다만 연구팀은 이번 분석의 한계도 함께 언급했다. 한강과의 거리를 직선으로 사용해 실제 체감 접근성을 완전히 반영하지 못한 점과 단지 브랜드, 조망 방향, 동 배치, 세대별 층수 등 주택 특성을 충분히 통제하지 않은 점 등이다.



그럼에도 한강 프리미엄을 ‘체감’이 아닌 ‘계산 가능한 변수’로 나타냈다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 특히 서울시가 추진 중인 한강벨트 주택 공급 계획과 맞물려 정책적 시사점이 크다는 분석도 나온다.



서울시는 2031년까지 한강벨트 등 집값 상승을 견인하고 있는 지역에 19만8000가구를 공급할 계획이다. 수요가 집중되는 지역에 주택을 공급해 주택시장 안정을 도모하겠다는 구상이다.



그러나 이번 논문에 따르면 한강벨트 주택 공급이 집값 대책으로 기능하기엔 구조적 한계가 있다. 한강과의 거리가 가까울수록 형성되는 가격 프리미엄은 일시적 수급 불균형에서 발생한 게 아니라 구조적 요인에 가깝다는 분석 결과가 나왔다는 얘기다.



따라서 한강벨트 추가 공급 물량 역시 기존 프리미엄이 반영된 가격으로 시장에 흡수될 가능성이 크다. 한강벨트 지역에 대한 주택 공급 확대가 집값 안정 대책으로 기능하는 데 한계가 있다는 분석으로 이어지는 대목이다. 논문 교신저자인 신승우 건국대 부동산학과 교수는 “한강변은 프리미엄이 유지되는 시장이다. 공급을 조금 늘린다고 해서 (집값이) 떨어지는 구조가 아니다”며 “가격이 내려가면 그동안 대기하던 수요가 다시 들어오기 때문에 공급이 가격 하락을 보장하긴 어렵다”고 말했다.



황인호 김용헌 기자 inhovator@kmib.co.kr



