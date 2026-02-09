‘월화수목금금금’ 일해도 군말 없는 로봇 노동자 온다
[이슈 분석] 자동차 공장 로봇 전환 가속
휴일 없이 ‘월화수목금금금’ 일해도 군말 없는 로봇 노동자가 입사 대기 중이다. 생산직 신입 직원의 2년치가 조금 넘는 연봉으로 구입해 공장에 투입시키면 연간 유지비 약 1400만원으로 365일 근무가 가능하다. 통근버스 운영 등 이런저런 복지를 챙기지 않아도 된다. 시위나 파업으로 공장이 멈출 걱정도 없다. 문제가 발생하면 언제든 교체하면 된다.
8일 자동차 업계에 따르면 현대자동차그룹은 2028년부터 이런 로봇 노동자 ‘아틀라스’를 미국 자동차 생산 공장에 투입할 계획이다. 현대차그룹의 로봇 계열사 보스턴다이나믹스가 개발한 휴머노이드(인간형 로봇)다. 손에 촉각 센서를 장착해 인간처럼 섬세한 작업이 가능하다. 360도 회전하는 관절이 움직임의 효율성을 극대화했다. 지난달 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 처음 공개되자마자 현대차 주가를 수직 상승시켰을 정도로 완성도가 높다는 평가를 받는다. 이미 미국 조지아 현대차그룹메타플랜트아메리카(HMGMA)에서 기술검증을 진행 중이다. 2028년이 되면 이런 로봇 노동자가 한 해 3만대씩 양산될 전망이다.
테슬라는 미국 캘리포니아에 있는 프리몬트 전기차 공장을 아예 로봇 공장으로 전환키로 했다. 이곳에서 휴머노이드 ‘옵티머스’를 연간 100만대 생산할 계획이다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 “향후 테슬라 기업 가치의 80%는 옵티머스가 될 것”이라며 사업의 무게 중심을 로봇으로 전환한다는 계획을 여러 차례 밝혔었다.
BMW는 글로벌 핵심 기지인 미국 사우스캐롤라이나 스파턴버그 공장에 미국 피규어 AI의 로봇 ‘피규어 02’를 투입해 차체 조립 공정을 맡겼다. 메르세데스 벤츠는 독일 마리엔펠데 공장에서 미국 앱트로닉의 로봇 ‘아폴로’를 물류와 초기 품질 검사에 활용하는 방안을 추진 중이다.
자동차 공장은 기존에도 빠르게 로봇 중심으로 전환하고 있었다. 그러나 내장부품, 새시, 외장, 전장부품 등을 하나씩 조립하는 의장 공정은 유연하고 정밀한 작업이 요구돼 로봇 투입이 어려웠다. 한국자동차연구원에 따르면 지난해 현대차 아산공장의 자동화율은 프레스 90%, 차체(용접) 80%, 도장 70% 수준이었지만 의장은 15% 수준에 그쳤다. 이런 상황에서 인간을 닮은 로봇 투입은 자동차 생산의 획기적인 효율을 가져올 전망이다.
휴머노이드가 불러올 생산 혁명은 자동차 가격을 낮출 수 있는 요인이 될 수 있다. 업계는 초기 아틀라스 생산에 대당 14만 달러 정도가 소요될 것으로 추정한다. 그러나 연간 생산량이 3만대 수준으로 증가하면 ‘규모의 경제’로 인해 대당 원가가 3만3000달러까지 떨어질 것으로 예상한다. 삼성증권은 현대차·기아 공장에 아틀라스를 투입하면 제조 원가의 7~8%를 차지하는 인건비 비중을 획기적으로 줄여 차량 가격이 현재 수준의 53%까지 떨어질 수 있다고 전망했다.
미국의 고율 관세 정책과 중국의 저가 전기차 공세 등 여파로 가격 경쟁에 시달리던 완성차업체들이 휴머노이드를 포기할 수 없는 이유다. 강성 노조에 대한 부담도 로봇 노동자 투입에 한몫했다. 미국 완성차업체 ‘빅3’인 GM·포드·스텔란티스 등이 전기차 전환에 나서자 전미자동차노조(UAW)는 2023년 대규모 파업을 강행했었다. 현대차 노조도 지난해 사측에 임금과 정년연장 등을 요구하며 7년 만에 부분 파업을 했다. 완성차업계 한 관계자는 “완성차업계가 어느 때보다 심한 경영 불확실성에 시달리는 상황에서 노조에게 발목을 잡힌 경험도 휴머노이드 투입에 영향을 줬을 것”이라고 말했다.
글로벌 휴머노이드 시장은 이미 빠르게 성장하고 있다. 시장조사업체 마켓앤마켓은 전 세계 휴머노이드 시장 규모가 지난해 29억2000만 달러(약 4조2793억원)에서 연평균 39.2% 성장해 2030년에는 152억6000만 달러로 불어날 것으로 예상했다. SNE리서치는 휴머노이드 누적 보급 대수가 지난해 2만3000대 수준에서 2030년 69만대, 2035년 679만대, 2040년 5330만대에 이를 것으로 내다봤다.
업계에선 인간과 휴머노이드가 함께 일하는 시대의 기업문화 구축을 위한 논의를 시작했다. 현대차는 지난해 글로벌 기업의 최고인사책임자들을 미국 매사추세츠주 보스턴다이내믹스 본사로 초청해 현장에 투입되는 AI와 로봇이 급증하는 상황에서 효과적인 인사관리(HR) 방안을 논의했다.
휴머노이드가 인간 일자리를 위협할 것이란 우려는 풀어야할 숙제다. 현대차 노조는 “노사 합의 없이 단 1대의 로봇도 투입할 수 없다”며 사실상 ‘로봇 거부’를 선언했다가 여론 반대에 부닥치자 “기술 발달을 저해할 생각이 아닌 충분한 숙의가 필요하다는 것”이라는 입장을 내놓기도 했다. 로봇 노동자를 둘러싼 다양한 우려가 나오지만 이런 흐름을 막을 순 없다는 게 업계 중론이다. 특히 한국은 가전·반도체·자동차 등 로봇 수요가 많은 산업이 집중돼 있어 로봇 의존도가 높아질 것이란 전망도 있다. 업계 한 관계자는 “로봇을 활용하는 건 사람”이라며 “로봇을 경쟁자로 볼 게 아니라 어떻게 효과적으로 활용할 것인지에 대한 방안을 노사가 함께 찾아야 한다”고 조언했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
