경주 문무대왕면 산불 진화 안간힘… 강풍·송전탑에 난항

불길 확산에 문화재 피해 우려

“송전탑 ‘펑’ 소리에 불” 증언도

국가소방동원령 추가 발령

소방헬기가 8일 오후 경북 경주시 문무대왕면 입천리 산불 발생 현장에서 진화 작업을 벌이고 있다. 소방 당국은 거센 바람과 복잡한 지형 등의 영향으로 산불 진화에 어려움을 겪었다. 뉴시스

경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생한 산불이 이어지며 피해 확산 우려가 커지고 있다. 강풍과 복잡한 지형, 송전탑 등의 요인으로 진화 작업이 난항을 겪자 소방청은 국가소방동원령을 추가로 발령하며 대응 수위를 높였다.



산림당국에 따르면 산불은 지난 7일 오후 9시40분쯤 입천리 인근 야산에서 발생했다. 건조한 날씨와 초속 7m 안팎의 강한 바람을 타고 불길이 커졌다. 인근 능선과 계곡을 따라 산불이 빠른 속도로 번졌다.



소방청은 산불 발생 15시간30분이 지난 8일 오전 11시33분 국가소방동원령 1호를 발령했다. 이에 따라 대구·대전·울산·강원·충남 등 5개 시도에서 119특수대응단 인력 25명과 장비 5대가 투입됐다. 또 울산·대구·부산 지역에서는 재난회복차를 지원했다. 불길이 잡히지 않자 소방청은 오후 3시30분 2차 동원령을 통해 부산·대구·울산·경남·창원 등 인근 5개 시·도의 산불전문진화차 5대와 소방펌프차 20대, 물탱크차 10대를 추가로 투입했다.



산불 진화율은 8일 오전 한때 60%까지 올라섰지만, 바람 방향이 바뀌며 낮 12시 23%로 떨어졌다. 오후 들어서는 다시 85% 수준까지 회복된 것으로 집계됐다. 산불 피해 면적은 52㏊를 넘어선 상태다.



강풍과 더불어 고압 송전탑이 화선 일부 구간에 걸쳐 있어 진화 작업의 제약으로 작용했다. 헬기가 불 가까이 접근하지 못하고 공중에서 물을 흩뿌리면서 진화 효과가 떨어졌다.



산림과 소방 당국은 헬기 45대, 차량 139대, 대원 523명 등 투입 가능한 진화 자원을 모두 투입해 민가와 주요 시설 보호, 연소 확대 차단에 주력하고 있다.



경북도와 경주시는 인명 피해를 막기 위해 인근 주민들에게 대피 명령을 내리고 대피 문자 발송 등 긴급 대응에 나섰다. 현재까지 인명 피해는 보고되지 않았다.



산림·소방 당국은 진화를 서둘러 마무리하는 데 사활을 걸고 있다. 불길이 인근 문화재로 번질 가능성을 배제하기 어렵기 때문이다. 산불 발생지 인근에는 국가 지정 보물인 경주 골굴암 마애여래좌상, 경북도 지정문화재 두산서당이 있다. 유네스코 세계문화유산으로 등재된 불국사와 석굴암이 있는 토함산과의 거리도 15㎞ 안팎에 불과하다.



이번 산불의 발화 원인으로는 ‘송전탑 스파크’ 가능성이 거론되고 있다. 경주시 등에 따르면 인근 주민이 “송전탑에서 ‘펑’하는 소리가 난 뒤 송전탑에서 불이 시작됐다”고 진술한 것으로 파악됐다. 발화 지점인 문무대왕면 입천리 마을 바로 위에 설치된 송전탑에서 불꽃이 튀는 것을 직접 목격했다는 증언도 나온 것으로 파악됐다.



경주=안창한 기자



