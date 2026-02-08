‘오바마 부부 원숭이’ 영상 지운 트럼프 “나는 실수하지 않았다”며 사과 거부
공화당 흑인 의원 “가장 인종차별적”
도널드 트럼프 미국 대통령이 버락 오바마 전 대통령 부부를 유인원과 합성한 동영상을 공유한 뒤 거센 인종차별 논란이 일고 있다. 백악관은 처음엔 “가짜 분노”라며 12시간 가까이 해당 영상을 내버려 뒀으나 민주당뿐 아니라 공화당에서도 비판이 나오자 삭제했다. 다만 트럼프 대통령은 사과를 거부했다.
트럼프는 6일(현지시간) 오바마 부부의 얼굴을 원숭이에 합성한 동영상을 트루스소셜에 공유했다가 삭제했다. 62초 분량의 해당 영상은 2020년 대선이 부정선거였다는 의혹을 제기하는 내용으로 영상 끝부분에 오바마 부부 얼굴이 합성된 원숭이가 몸을 흔드는 모습이 들어갔다. 배경 음악으로는 영화 ‘라이온 킹’의 삽입곡 ‘더 라이언 슬립스 투나잇(The Lion Sleeps Tonight)’이 사용됐다.
트럼프는 대통령 전용기에서 관련 질문에 “나는 끝까지 보지는 않았다. 끝부분에 사람들이 좋아하지 않는 어떤 장면이 있었던 것 같다”며 “나도 좋아하지 않았을 것”이라고 말했다. 그러면서 “(첫 부분만 본 뒤) 나는 그것을 (SNS 계정을 관리하는) 사람들에게 넘겼다. 보통 그들은 전체를 보지만 누군가는 그러지 않았던 것 같고 그것을 게시했다”며 “우린 그걸 알자마자 내렸다”고 주장했다.
하지만 사과 의향이 있느냐는 질문엔 “아니다. 나는 실수를 하지 않았다”며 “나는 시작 부분(부정선거 주장)이 마음에 들었고 그것을 봤으며 그냥 전달했을 뿐”이라고 했다.
백악관도 계정 관리 담당 직원 실수였다고 해명했다. 다만 논란 초기 비판 여론에 대해 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “이 영상은 트럼프 대통령을 정글의 왕으로, 민주당원들을 라이온 킹 등장인물로 묘사한 인터넷 밈(meme·유행 콘텐츠) 영상”이라며 “가짜 분노는 그만두고 오늘은 미국 국민에게 진짜 중요한 문제를 보도해 달라”고 말했다. 여론이 예상보다 악화되자 뒤늦게 삭제한 것 아니냐는 지적이 나오는 대목이다.
트럼프는 그동안 트루스소셜에 민주당을 조롱하는 인터넷 ‘밈’을 게시해 왔지만 오바마 부부를 원숭이에 빗댄 조롱은 공화당에서조차 도를 넘었다는 비판이 나왔다.
공화당 소속으로 트럼프와 가까운 흑인 상원의원인 팀 스콧은 “백악관에서 본 것 중 가장 인종차별적인 것”이라며 “대통령이 해당 게시물을 삭제해야 한다”고 비판했다. 같은 당의 마이크 롤러 하원의원도 “믿기 힘들 정도로 모욕적”이라고 했고, 마이크 터너 하원의원도 “모욕적이고 가슴 아프며 용납하기 어렵다”고 했다.
트럼프는 지난해에도 오바마가 백악관 집무실에서 체포돼 죄수복을 입고 철창에 갇힌 인공지능(AI) 생성 영상을 트루스소셜에 올려 논란이 된 바 있다. 2020년엔 플로리다 은퇴자 마을의 동영상을 게시하며 “훌륭한 사람들”이라고 언급했는데 해당 동영상엔 “백인의 힘” 구호를 외치는 모습이 담겨 있었다. 트럼프는 당시에도 영상을 삭제하며 해당 부분을 듣지 못했다고 해명했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
