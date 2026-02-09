7억 vs 4억, 수도권·비수도권 자산격차 심화… 부동산값이 요인

[이슈 분석]

수도권 가구 자산, 비수도권 1.6배

2.8억 격차 중 부동산 차이가 2.2억

소득 차는 1.2배, 자산 차보다 작아

‘똘똘한 한 채’가 지역 격차 더 벌려

서울 남산타워에서 바라본 시내 아파트 모습. 권현구 기자

수도권과 비수도권의 ‘부동산 양극화’가 심화하며 가구 자산 격차가 1.6배 이상 벌어졌다. 자산 격차는 3억원에 근접하면서 부동산 ‘패닉 바잉’ 열풍이 불었던 2022년 이후 역대 두 번째로 높은 수준에 다다랐다.



8일 국가데이터처에 따르면 수도권 가구 평균 자산은 지난해 3월 기준 7억926만원이었다. 평균 자산이 비수도권(4억2751만원)과 비교해 1.66배(2억8175만원) 더 많다. 10년 전인 2017년 수도권 가구 평균 자산은 4억5700만원, 비수도권은 3억2100만원으로 1.41배(1억3600만원) 차이에 불과했던 것과 대비된다.





자산 격차가 가장 컸던 2022년(2억8311만원) 기록에도 근접했다. 집계 시점 이후 서울 부동산 상승세가 더욱 가팔라진 점을 고려하면 현재 수도권과 비수도권 격차는 더 벌어졌을 것으로 추정된다.



지역 간 자산 격차의 핵심 요인은 수도권 부동산 가격 상승이다. 수도권과 비수도권 자산 격차(2억8175만원) 가운데 부동산 자산 격차(2억2337만원)가 차지하는 비중은 80%에 달한다. 수도권은 2024년 하반기부터 시작된 아파트 가격 상승세가 자산 증가로 이어진 반면 지방 부동산은 침체·보합세를 기록한 탓이다. 한국부동산원이 발표한 ‘주간 아파트 가격 동향’에서 이달 첫째 주(2일 기준) 서울 아파트 평균 매매가격 상승률은 0.27%로 지난해 2월부터 52주 연속 상승세를 기록 중이다.



수도권과 비수도권의 소득 격차가 자산 격차보다 적다는 점도 부동산을 ‘주범’으로 지목하게 만든다. 수도권과 비수도권 가구 평균 소득은 2024년 말 기준 각각 8118만원과 6752만원으로 수도권 소득이 1.20배(1366만원) 많았다. 소득보다 자산이 지역 간 불평등 확대에 더 크게 작용한 셈이다.



부채를 이용한 지렛대 효과가 수도권에서는 ‘성공 공식’이란 점이 문제다. 지난해 3월 기준 수도권 가구 평균 부채는 1억2094만원으로 비수도권(7032만원)보다 높았다. 하지만 자산에서 부채를 뺀 순자산 증가율은 수도권이 6.3%, 비수도권은 2.8%로 배 이상 차이가 났다. 빚을 내서 취득한 주택 등의 자산 가치가 오르는 폭이 부채 증가율을 웃돌면서 부동산 쏠림 현상이 심화한 것이다.



이재명 대통령이 최근 “(서울) 아파트 한 평에 3억원씩 하는 게 말이 되느냐”며 과도한 서울 부동산 가격을 지목한 배경에도 수도권과 지방의 자산 격차가 있다는 평가가 나오는 이유다. 김정식 연세대 경제학부 명예교수는 “서울과 수도권, 비수도권까지 양극화의 중심에 모두 부동산이 자리한 상황”이라고 말했다.



전문가들은 시장의 ‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 수도권과 비수도권의 자산 격차를 더 벌리고 있다고 진단한다. 특히 오는 5월 9일 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 전후로 비수도권 주택을 매도하고 서울 부동산 한 채를 지키려는 흐름이 더 거세질 수 있다는 관측이 나온다.



김상봉 한성대 경제학과 교수는 “지금처럼 보유 주택 가액이 아닌 주택 수에 따라 세금 부담을 무겁게 지우면 결국 한강벨트와 강남권 한 채로 몰릴 수밖에 없다”고 말했다. 익명을 요청한 한 경제 전문가는 “서울 부동산 쏠림 현상을 줄이려면 1주택이든 다주택이든 세후 기대수익률을 낮추는 조세 정책이 필요하다”고 제언했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



