부인암 수술 후 팔·다리 퉁퉁… 림프절 이식 후 증상 호전 확인

림프부종은 암 수술 시 림프절을 절제한 후 흔히 생기는 합병증이다. 특히 유방암이나 난소암 등 부인암 수술을 할 때 암의 전이 여부를 확인하고 재발을 막기 위해 주변 림프절을 함께 절제하는 경우가 많다. 암 수술 환자의 20~30%에서 림프부종을 겪는다. 팔이나 다리가 퉁퉁 붓는 증상으로 고충이 크다.



초기에는 마사지나 압박 스타킹 치료를 포함한 재활 요법으로 나아지는 경우가 많지만 3~6개월 치료에도 호전되지 않거나 부종이 지속되면 수술 치료를 고려해야 한다. 우리 몸의 다른 부위에서 림프절을 떼어와 부종 있는 부위에 이식하는 방법이다. 하지만 이식한 림프절이 실제로 기능하는지, 증상 호전에 어떤 연관이 있는지 관련 연구가 부족해 환자가 이식 수술을 결정하기 쉽지 않았다.



국내 연구진이 환자 결정을 도와줄 해답을 제시했다. 삼성서울병원 성형외과 우경제 교수팀은 이대목동병원 윤혜전 교수와 함께 2019년 3월~2023년 9월 림프절 이식술을 받은 림프부종 환자 55명 대상으로 수술 12개월 후 림프절조영술을 시행해 이식 림프절의 기능을 평가했다. 림프절조영술은 방사성을 띤 물질을 피부에 주사한 뒤 감마 카메라로 림프(체액) 흐름을 추적하는 검사다.



연구 결과 전체 환자의 54.4%가 이식한 림프절에서 방사성 추적자가 포착됐다. 이는 이식한 림프절이 주변 조직과 연결돼 실제로 림프액이 순환하고 있음을 뜻한다. 이식 림프절의 기능을 확인한 환자의 증상 호전율은 77.4%로 그렇지 않은 이들(38.5%)에 비해 두 배 높았다. 특히 림프부종의 대표적 합병증인 봉와직염 발생 빈도에서 의미 있는 차이를 보였다.



우 교수는 9일 “그동안 환자들이 수술 효과를 확신하지 못해 치료를 망설이는 경우가 많았는데, 이번 연구를 통해 수술 결과를 예측하고 치료 방향을 결정하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다. 연구 결과는 국제 학술지 ‘임상 핵의학’ 최신호에 발표됐다.



민태원 의학전문기자



